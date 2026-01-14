Парма си тръгна с точка от Неапол след нулево равенство с Наполи

Без голове на стадион "Диего Армандо Марадона".
Отложената среща между Наполи и Парма от 16-ия кръг на Серия А завърши при нулево равенство.
В 12-ата минута на стадион "Диего Армандо Марадона" в Неапол попадение на Скот МакТоминей бе отменено след намесата на ВАР заради засада на Паскуале Мацоки.
До края на първото полувреме Алесандро Бонджорно и Расмус Хойлунд стреляха към вратата на Филипо Риналди, но той се справи с ударите им.
След почивката неаполитанци отправиха нови два точни изстрела, но това не доведе до промяна в резултата.
Наполи остава на 3-ото място в класирането с актив от 40 точки. Парма заема 14-ата позиция в подреждането с 22 пункта.