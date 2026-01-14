БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от...
Чете се за: 02:20 мин.
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява...
Чете се за: 04:05 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:17 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

Парма си тръгна с точка от Неапол след нулево равенство с Наполи

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Без голове на стадион "Диего Армандо Марадона".

Наполи Расмус Хойлунд
Снимка: БТА
Отложената среща между Наполи и Парма от 16-ия кръг на Серия А завърши при нулево равенство.

В 12-ата минута на стадион "Диего Армандо Марадона" в Неапол попадение на Скот МакТоминей бе отменено след намесата на ВАР заради засада на Паскуале Мацоки.

До края на първото полувреме Алесандро Бонджорно и Расмус Хойлунд стреляха към вратата на Филипо Риналди, но той се справи с ударите им.

След почивката неаполитанци отправиха нови два точни изстрела, но това не доведе до промяна в резултата.

Наполи остава на 3-ото място в класирането с актив от 40 точки. Парма заема 14-ата позиция в подреждането с 22 пункта.

#Серия А 2025/26 #Парма #Наполи

