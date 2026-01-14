Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев заяви, че основният приоритет пред Народното събрание в момента са промените в изборното законодателство, които да възстановят доверието на гражданите в изборния процес. По думите му опитът от последните избори показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите, съчетано с ръчно броене на контролните разписки.

"В обществото ни има антимафиотски консенсус и първата крачка за неговото материализиране са честните избори", подчерта държавният глава. Той допълни, че парламентът има нужда от технологично време, за да направи необходимите законодателни промени, които обществото очаква.

По темата за третия проучвателен мандат Радев посочи, че ще информира своевременно кога и на коя политическа сила ще бъде връчен. Президентът припомни, че първите две политически сили вече са върнали мандатите, а процедурата около евентуално служебно правителство изисква разговори и консултации, предвидени в Конституцията.

Държавният глава коментира и промените в основния закон, като заяви, че те са изкривили ролята на определени длъжности, които вече се възприемат преди всичко като потенциални министър-председатели, а не като професионалисти в съответната си област.

На въпрос дали ще участва в изборите, Радев отговори, че във всичките си действия се ръководи единствено от интересите на народа. Според него, ако управляващите са отстоявали националните интереси, спазвали са Конституцията и законите и са се противопоставяли на корупцията и арогантността, доверието между институциите и гражданите нямаше да бъде подкопано.

„Има една партия – партията на антимафиотския консенсус. Тя обединява всички демократи – отляво и отдясно, независимо дали са политически активни, защото всички имаме нужда от честни избори и свободно демократично развитие“, заяви президентът.

Държавният глава участва тази вечер в тържествата за 148-ата годишнина от Освобождението на Белово от турско робство. В града ще се проведе историческа възстановка.

#президента Румен Радев #Белово

