БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Претендентите за поста на европейски прокурор от България останаха шестима

bnt avatar logo от Елена Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Специална комисия по подбор изслуша кандидатите за европейски прокурор от България. След като следователят Бойко Атанасов не се яви в сградата на Висшия съдебен съвет тази сутрин, претендентите за поста останаха шестима. Това са Десислава Пиронева, Димитър Беличев, Ивайло Илиев, Михаела Райдовска, Пламен Петков и Светлана Шопова-Колева.

Комисията трябва да избере трима от тях. Номинациите ще бъдат одобрени от Министерския съвет, след което се изпращат на компетентните органи на Европейския съюз за окончателна селекция.

Мандатът на българския европрокурор Теодора Георгиева, която беше отстранена заради започнала дисциплинарна проверка, изтича през юли. За неин заместник беше посочен Димитър Беличев.

Снимки: БГНЕС

Пред журналисти част от кандидатите изразиха надежда процедурата по избор да бъде прозрачна. Очаква се и решението на комисията.

#кандидати за европейски прокурори #изслушване #европейски прокурор

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
1
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
Три жени загинаха при пожар в София
2
Три жени загинаха при пожар в София
Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен вот
3
Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен...
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
4
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Родители с мълчалив протест заради агресивното поведение на второкласник към децата им
5
Родители с мълчалив протест заради агресивното поведение на...
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
6
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Политика

Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
На второ четене в правна комисия: В страните извън ЕС да се откриват до 20 секции На второ четене в правна комисия: В страните извън ЕС да се откриват до 20 секции
Чете се за: 00:10 мин.
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК Правната комисия прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК
Чете се за: 00:37 мин.
НА ЖИВО: Продължава обсъждането на промените в Изборния кодекс НА ЖИВО: Продължава обсъждането на промените в Изборния кодекс
Чете се за: 02:10 мин.
Заради КПК и Изборния кодекс - депутатите от правната комисия заседават извънредно Заради КПК и Изборния кодекс - депутатите от правната комисия заседават извънредно
Чете се за: 03:17 мин.
"Отиваме на избори" - реакции от кулоарите "Отиваме на избори" - реакции от кулоарите
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к. "Свобода" Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к. "Свобода"
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се въвеждат от 19 януари Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се въвеждат от 19 януари
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на 19-годишния Божидар Бобоков Повдигнаха обвинение на 19-годишния Божидар Бобоков
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Възможно ли е ускореното приемане на Украйна в ЕС още през 2027 г.
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Съдбата на Гренландия: Американски конгресмени пристигнаха за срещи...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Канада и Китай засилват сътрудничеството си
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Мъж превърна изоставена постройка в Бургас в нарколаборатория
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ