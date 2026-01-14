Претендентите за поста на европейски прокурор от България останаха шестима

Специална комисия по подбор изслуша кандидатите за европейски прокурор от България. След като следователят Бойко Атанасов не се яви в сградата на Висшия съдебен съвет тази сутрин, претендентите за поста останаха шестима. Това са Десислава Пиронева, Димитър Беличев, Ивайло Илиев, Михаела Райдовска, Пламен Петков и Светлана Шопова-Колева.

Комисията трябва да избере трима от тях. Номинациите ще бъдат одобрени от Министерския съвет, след което се изпращат на компетентните органи на Европейския съюз за окончателна селекция.

Мандатът на българския европрокурор Теодора Георгиева, която беше отстранена заради започнала дисциплинарна проверка, изтича през юли. За неин заместник беше посочен Димитър Беличев.

Снимки: БГНЕС

Пред журналисти част от кандидатите изразиха надежда процедурата по избор да бъде прозрачна. Очаква се и решението на комисията.