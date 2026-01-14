БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ВСС изслушва кандидатите за европейски прокурор от България

Висшият съдебен съвет публично ще изслуша в сряда седмината допуснати кандидати за европейски прокурор от Република България.

Седем кандидати подадоха документи за участие в процедурата по избор на нов европейски прокурор от България. Това са Михаела Райдовска, Димитър Беличев, Светлана Шопова-Колева, Пламен Петков, Ивайло Илиев, Десислава Пиронева и Бойко Атанасов.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши отстрани на 27 март 2025 г. българския прокурор в колегиума на Европейската прокуратурата Теодора Георгиева. Това е първият подобен случай от създаването на европрокуратурата преди четири години.

През септември 2025 г. Европейската прокуратура започна дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева.

