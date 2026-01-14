Левски трансферира Борислав Рупанов в Гурник Забже

Левски трансферира нападателя Борислав Рупанов в полския клуб Гурник Забже, съобщиха от българския отбор.

Юношата на клуба направи своя дебют със „синята“ фланелка на 29 октомври 2022 година при равенството 0:0 с ЦСКА 1948 на стадион „Георги Аспарухов“. На 3 август 2025 година отбеляза дебютния си гол при домакинската победа с 2:0 над Славия. За Левски записа 34 мача и отбеляза 4 гола във всички турнири.

Новият клуб на Рупанов е на второ място във временното класиране на полската Екстракласа, с равни точки с лидера Висла Плоцк.

В Гурник, Рупанов ще се учи от ветерана Лукаш Подолски, който записа 10 мача за отбора. Нападателят, вече на 40 години, има 497 двубоя и 168 гола за Гурник, Кьолн, Байерн Мюнхен и Арсенал.