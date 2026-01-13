Хулио Веласкес: Борислав Рупанов напусна отбора

Хулио Веласкес потвърди, че Борислав Рупанов ще напусне Левски в посока друг клуб. Името на нападателя се свързва с трансфер в Гурник Забже, макар че старши треньорът на „сините“ не разкри името на отбора, но допълни, че ще се търси замесник на българина. Испанецът коментира състоянието отбора след равенството срещу Ниредхаза в първата контрола от подготвителния лагер в Белек. Столичани не успяха да спечелят срещу унгарците след 0:0.

„Най-лошото е контузията на Оливер, ще видим какво става с него. Иначе това беше още една тренировка за нас, момчетата натрупаха минути. Истината е, че днес вятърът много ни затрудни, както и сухият терен. Играчите показаха добро отношение, постараха се, натрупаха минути.Беше много трудно, много ни затрудниха условията да покажем това, което изисквам. Но в крайна сметка това е част от адаптацията“, започна той.

"Евертон Бала получи контузия преди няколко дни на тренировка. Бяхме притеснени, защото можеше да бъде много тежко, но всичко се размина и скоро ще влезе в нормален ритъм“, уточни наставник относно липсата на един от ключовите играчи в състава на тима от „Герена“.

Специалистът отново коментира ситуацията с Рупанов.

"Рупанов напусна лагера на отбора вчера. Докато всичко не е официално, мога да кажа само, че има уговорка да подпише с друг отбор. Искам да му благодаря за усилията и отношението още от първия ден и да му пожелая всичко най-добро. Със сигурност клубът ще подпише с негов заместник.“

"На първо място сме изключително доволни от начина, по който работят всички футболисти, много добра работа вършат. Трансферите са динамични, има напускащи, пристигащи. В постоянен контакт съм с ръководството на клуба. Както има напускащи, така ще има и пристигащи. Минимумът е да запазим нивото си, но ще се опитаме и да го подобрим. Но е важна екосистемата в съблекалнята, която е много позитивна. Относно футболната част, ще се опитаме да се подобрим.“

"Не коментирам футболисти, които имат договори с други отбори, фокусът ми е върху нашите играчи. По най-нормален начин се отнасяме към трансферите", отговори Веласкес на въпрос, свързан с Армстронг Око-Феликс, който към момента се подвизава в Ботев Пловдив, но е желан от "сините".