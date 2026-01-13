Левски тръгна с равенство в Белек

Левски стартира с равенство своята зимна подготовка за сезона в Първа лига. Съставът на Хулио Веласкес не успя да победи Ниредхаза след 0:0 в първата си контрола, която се изигра в Белек.

"Сините" трябваше да се справят без контузения Евртон Бала и Борислав Рупанов, който е пред трансфер в полския Гурник Забже. Освен това столичани дадоха и свидна жертва през първото полувреме, когато контузия получи Оливер Кандем.

Тимът от "Герена" създаде повече опасности пред вратата на унгарците, но така и не успя да се разпише.

Следващата проверка за Левски на турска земя ще бъде на 17 януари (събота), когато ще премери сили с Войводина от 15:00 часа българско време.

„Сините“ бяха по-активни на старта. Още в 4-та минута Мустафа Сангаре и Рилдо се разминаха последователно с попадения. И двамата не успяха да открият отблизо.

Първата реакция от страна на унгарците дойде в 9-та минута. Тогава Брайт Едомуони стреля покрай вратата, пазена от Светослав Вуцов.

До края на първото полувреме последваха по-спокойни минути и липсата на опасни положения бе видима, а на светлинното табло светеше 0:0 в края на първото полувреме.

Тимът от „Герена“ бе по-активен на старта на втората част. В 53-та минута Сангаре напредна, превземайки голяма част от терена, а след това проби и си нагласи топката, но стреля неточно.

В 83-та минута столичани отново бяха близо до това да поведат. Марин Петков проби през центъра и стреля, но вратарят на „оранжевите“ внимаваше и топката попадна право в ръцете му.