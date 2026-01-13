БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и...
Чете се за: 04:52 мин.
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
Чете се за: 00:50 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски тръгна с равенство в Белек

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

"Сините" пропуснаха да спечелят срещу унгарци на турска земя.

левски тръгна равенство белек
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Левски стартира с равенство своята зимна подготовка за сезона в Първа лига. Съставът на Хулио Веласкес не успя да победи Ниредхаза след 0:0 в първата си контрола, която се изигра в Белек.

"Сините" трябваше да се справят без контузения Евртон Бала и Борислав Рупанов, който е пред трансфер в полския Гурник Забже. Освен това столичани дадоха и свидна жертва през първото полувреме, когато контузия получи Оливер Кандем.

Тимът от "Герена" създаде повече опасности пред вратата на унгарците, но така и не успя да се разпише.

Следващата проверка за Левски на турска земя ще бъде на 17 януари (събота), когато ще премери сили с Войводина от 15:00 часа българско време.


„Сините“ бяха по-активни на старта. Още в 4-та минута Мустафа Сангаре и Рилдо се разминаха последователно с попадения. И двамата не успяха да открият отблизо.

Първата реакция от страна на унгарците дойде в 9-та минута. Тогава Брайт Едомуони стреля покрай вратата, пазена от Светослав Вуцов.

До края на първото полувреме последваха по-спокойни минути и липсата на опасни положения бе видима, а на светлинното табло светеше 0:0 в края на първото полувреме.

Тимът от „Герена“ бе по-активен на старта на втората част. В 53-та минута Сангаре напредна, превземайки голяма част от терена, а след това проби и си нагласи топката, но стреля неточно.

В 83-та минута столичани отново бяха близо до това да поведат. Марин Петков проби през центъра и стреля, но вратарят на „оранжевите“ внимаваше и топката попадна право в ръцете му.

#ФК Ниредхаза #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мистерия в небето над Северозападна България
1
Мистерия в небето над Северозападна България
Еленче подгони индийски носорог
2
Еленче подгони индийски носорог
Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена
3
Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
4
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
5
Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
Как и кога да използваме имуностимуланти?
6
Как и кога да използваме имуностимуланти?

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
4
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Български футбол

Мартин Паскалев подсили Арда
Мартин Паскалев подсили Арда
Хулио Веласкес: Борислав Рупанов напусна отбора Хулио Веласкес: Борислав Рупанов напусна отбора
Чете се за: 03:02 мин.
Гласят Десподов за титуляр срещу Олимпиакос за Купата на Гърция Гласят Десподов за титуляр срещу Олимпиакос за Купата на Гърция
Чете се за: 02:32 мин.
Четири контроли за Арда в Анталия Четири контроли за Арда в Анталия
Чете се за: 01:10 мин.
Лео Перейра: Искам да пиша история с ЦСКА Лео Перейра: Искам да пиша история с ЦСКА
Чете се за: 08:05 мин.
Ботев Пловдив сезира БФС за неправомерни разговори на Левски с Армстронг Око-Феликс Ботев Пловдив сезира БФС за неправомерни разговори на Левски с Армстронг Око-Феликс
Чете се за: 04:25 мин.

Водещи новини

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Чете се за: 04:52 мин.
България и еврото
Блокадите на земеделците в Гърция продължават – докога? Блокадите на земеделците в Гърция продължават – докога?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Бойко Борисов разясни думите си за антиправителствените протести Бойко Борисов разясни думите си за антиправителствените протести
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Облечи я в бикини" – скандалът около чатбота...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ