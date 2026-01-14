Пиза превърна Росен Божинов в най-скъпо продадения български защитник

Росен Божинов беше представен като ново попълнение на Пиза. Договорът му е за 4 години и половина.

Италианският клуб ще плати за него на Роял Антверп 5 милиона евро, което го превръща в най-скъпо продадения български защитник.

Росен Божинов, който на 23 януари ще навърши 21 години, беше привлечен в белгийския клуб преди 18 месеца от ЦСКА 1948 срещу 500 хиляди евро. Бранителят, който има три мача за националния отбор на България, е твърд титуляр в състава на Антверп през този сезон със 17 мача и 1 гол.

Пиза заема последно място в класирането на италианската Серия А с 13 точки от 20 мача.