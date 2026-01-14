Росен Божинов подписа с италианския елитен отбор Пиза

Българският защитник Росен Божинов финализира трансфера си в италианския елитен отбор Пиза.

Божинов премина медицински прегледи в началото на седмицата и днес парафира договор с Пиза до юни 2030 година, съобщиха италианските медии.

Според информации Пиза ще заплати 5 милиона евро и бонуси на досегашния клуб на играча - Антверп. Белгийският клуб също така запазва 10 процента от евентуален следващ трансфер на Божинов.

Росен Божинов, който на 23 януари ще навърши 21 години, беше привлечен в белгийския клуб преди 18 месеца от ЦСКА 1948 срещу 500 хиляди евро. Бранителят, който има три мача за националния отбор на България, е твърд титуляр в състава на Антверп през този сезон със 17 мача и 1 гол.

Пиза заема последно място в класиането на италианската Серия А с 13 точки от 20 мача.