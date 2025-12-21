Байерн Мюнхен спечели гостуването си на предпоследния Хайденхайм

Байерн Мюнхен победи Хайденхайм с 4:0 в мач от 15-ия кръг на Бундеслигата. Баварците отбелязаха по два гола в двете полувремена.

Баварците диктуваха случващото се на стадион "Войт-Арена" в Хайденхайм и след четвърт час игра заслужено откриха резултата. След центриране от ъглов удар на Майкъл Олисе във вратарското поле се получи разбъркване. Най-съобразителен бе Йосип Станишич, който бе точен с глава.

В 32-ата минута възпитаниците на Венсан Компани удвоиха преднината си. Сценарият напомни за първото попадение - разбъркване във вратарското поле и гол от непосредствена близост, този път на Майкъл Олисе.

След почивката шампионите не спряха да атакуват. Хари Кейн стреля в лявата греда, преди удар с глава на Стефан Шимер да срещне напречната греда.

Футболистите в бяло все пак стигнаха до трети гол. Луис Диас засече с глава центриране във вратарското поле на Йосип Станишич.

В добавеното време Хари Кейн също записа името си сред голмайсторите. Англичанинът оформи крайния резултат с шут по земя от вътрешността на наказателното поле

Байерн Мюнхен оглавява класирането с актив от 41 точки. Хайденхайм остава на предпоследната 17-а позиция в подреждането с 11 пункта.