Байерн най-накрая сe пречупи и загуби срещу Аугсбург

Лидерът в Бундеслигата Байерн Мюнхен допусна първа шампионатна загуба за сезона. "Баварците" сензационно отстъпиха у дома с 1:2 пред регионалния съперник Аугсбург в среща от 19-тия кръг на германското първенство.

Играчите на Байерн подцениха двубоя и това и им изигра лоша шега. Домакините поведоха пред своята публика на Алианц Арена с гол на Хироки Ито в 23-а минута. Майкъл Олисе центриране от корнер и Ито с глава прати топката в мрежата.

Аугсбург осъществи неочакван обрат през втората част, след като Артур Чавес изравни в 75-ата минута, Хан-Ноа Масенго донесе победата на гостите шест минути по-късно.

В последните минути Байерн опита натиск в търсене на изравнителен гол и бе на път да го постигне, но в последната секунда на добавеното време удар на Олисе от границата на наказателното поле срещна напречната греда.

Въпреки загубата Байерн остава на 1-во място в генералното класиране с 50 точки и 11 пункта преднина пред втория Борусия Дортмунд с 39, който пък ще е гост на Унион Берлин по-късно днес в 19:30ч. Аугсбург е 13-ти в класирането с 19 точки