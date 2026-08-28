Байерн започна с гръм и трясък

Байерн (Мюнхен) стартира убедително защитата на титлата си в Бундеслигата. Шампионите разгромиха Щутгарт с 5:1 на „Алианц Арена“ и още в първия кръг показаха амбиции за нова доминация в германския футбол.

Гостите започнаха по-смело и още в 12-ата минута Тиаго Томаш нацели гредата. Байерн постепенно пое контрола и в 21-вата минута Дайо Упамекано откри резултата с глава след корнер, изпълнен от Йошуа Кимих.

В началото на втората част Щутгарт изненадващо стигна до изравняване. В 52-рата минута Йоша Вагноман се възползва от ситуация в наказателното поле и направи 1:1. Радостта на гостите обаче беше кратка.

Само три минути по-късно Майкъл Олисе върна преднината на Байерн, а в 57-ата минута Вагноман имаше нещастието да си отбележи автогол за 3:1.

В заключителните минути баварците довършиха съперника. Дебютиралият в Бундеслигата за Байерн Исмаел Сайбари се превърна в един от героите на вечерта, като асистира последователно за попаденията на Александър Павлович в 82-рата минута и Луис Диас в добавеното време.

Любопитното е, че Хари Кейн остана без гол и асистенция, въпреки че започна като титуляр и игра до 84-тата минута.

За Байерн това беше втори официален мач през сезона след успеха с 2:1 над Борусия (Дортмунд) за Суперкупата на Германия. Мюнхенци пък продължиха впечатляващата си серия и вече 15 години не са губили в първия кръг на Бундеслигата.

В следващия си мач Байерн ще гостува на завърналия се в елита Шалке 04. Щутгарт, който през миналия сезон завърши четвърти и ще участва в Шампионската лига, ще приеме Кьолн.