ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българин подписа с Валенсия

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
16-годишният талант вече направи първите си две тренировки с юношеските формации на испанците.

Българин подписа с Валенсия
Снимка: БГНЕС
Петър Благов направи огромна крачка в своя път. Един от най-обещаващите футболни таланти продължава във Валенсия. Българинът подписа тригодишен договор с испанците. Трансферът бе официално финализиран на 15 януари 2026 г. в Испания. На подписването на договора присъстваха бащата на футболиста, както и неговите агенти от българо-испанска страна, които изиграха ключова роля за реализирането на сделката.

Благов, известен с прякора Пепи, вече направи първите си две тренировки с юношеските формации на Валенсия във възрастовата си група. По информация от обкръжението му, 16-годишният играч е изключително впечатлен от качеството на съотборниците си, интензитета на тренировките и професионализма на треньорския щаб.

Българският талант ще живее във Валенсия, където ще продължи както футболното си развитие, така и образованието си, като ще завърши обучението си паралелно с ангажиментите си към клуба – модел, който испанците прилагат стриктно при работата си с млади играчи.

До момента Благов се развиваше в школата на Славия, където бързо се утвърди като един от най-резултатните и перспективни играчи в своя набор, привличайки вниманието на редица европейски клубове. Валенсия обаче действа решително и спечели битката за подписа му.

Това е един от най-сериозните трансфери на български футболист в тази възраст през последните години и ясен знак, че българската школа отново ражда играчи за голямата сцена.

#Петър Благов #ФК Валенсия

