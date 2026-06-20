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Българите отпаднаха на четвъртфиналите на турнир по бадминтон в Чехия

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Спорт
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Надпреварата се провежда в Ческе Будейовице.

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Българските състезатели Илиян Стойнов и Гергана Павлова отпаднаха на четвъртфиналите на единично на международния турнир по бадминтон в Ческе Будейовице (Чехия).

Стойнов прекъсна серията си от два успеха след поражение от германския квалификант Луис Понграц с 18:21, 17:21 за 44 минути.

Поставената под номер 7 Гергана Павлова отстъпи пред квалификантката Анвеша Гоуда (Индия) с 14:21, 10:21 за 25 минути.

На двойки Павлова и Рая Иванова, четвърти в схемата, допуснаха поражение от германките Щайн Кюсперт и Изабел Лохау със 17:21, 7:21 за 31 минути и с това българското участие в надпреварата приключи.

#бадминтон

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