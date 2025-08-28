България без Георги Бъчваров в останалите срещи от световното първенство до 21 г.

Георги Бъчваров ще пропусне останалите три мача на България на световното първенство за мъже под 21 години в Китай, съобщиха от пресслужбата на БФ Волейбол. Националът получи мускулна травма при загубата с 0:3 от САЩ на осминафинала. Лекарският щаб препоръча почивка на Бъчваров.

България ще играе утре срещу Казахстан от 6 часа сутринта. Мачът е за разпределение на местата между 9-о и 16-о. Ако победим, ще играем с победителя от двубоя Аржентина – Япония. Ако не, ще се срещнем със загубилия в битка за 13-16-о място.