България без Георги Бъчваров в останалите срещи от световното първенство до 21 г.

Националът получи мускулна травма при загубата с 0:3 от САЩ.

Георги Бъчваров
Георги Бъчваров ще пропусне останалите три мача на България на световното първенство за мъже под 21 години в Китай, съобщиха от пресслужбата на БФ Волейбол. Националът получи мускулна травма при загубата с 0:3 от САЩ на осминафинала. Лекарският щаб препоръча почивка на Бъчваров.

България ще играе утре срещу Казахстан от 6 часа сутринта. Мачът е за разпределение на местата между 9-о и 16-о. Ако победим, ще играем с победителя от двубоя Аржентина – Япония. Ако не, ще се срещнем със загубилия в битка за 13-16-о място.

#Георги Бъчваров #Световно първенство по волейбол за мъже до 21 г. в Китай 2025

