БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България е на финал на световното по волейбол!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази

55 години чакане свършиха – лъвовете отново ще играят за световната титла

световно първенство волейбол полуфинал чехия българия галерия
Слушай новината

Националният ни отбор по волейбол постигна исторически успех – класира се за финала на световното първенство във Филипините. Лъвовете, водени от Джанлоренцо Бленджини, победиха Чехия с 3:1 гейма (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) в полуфинала в Пасай Сити.

Мачът беше напрегнат, но в решителните моменти българите показаха класа и взеха своето. Така те ще играят финал на Мондиал за първи път от 1970 г. насам, а в турнира остават непобедени вече шести пореден двубой.

Сега остава да разберем съперника за златото – Полша или Италия. Финалът е утре рано сутрин българско време.

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
2
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
3
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
4
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
5
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
6
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Спорт

България срещу Чехия в битка за финал на световното по волейбол
България срещу Чехия в битка за финал на световното по волейбол
Първо ски спускане от Еверест без бутилки Първо ски спускане от Еверест без бутилки
Чете се за: 01:20 мин.
Спортни новини 25.09.2025 г. Спортни новини 25.09.2025 г.
Чете се за: 01:27 мин.
България е на полуфинал на Световното първенство по волейбол България е на полуфинал на Световното първенство по волейбол
Чете се за: 00:25 мин.
България в Топ 4! Лъвовете обърнаха САЩ след епичен тайбрек България в Топ 4! Лъвовете обърнаха САЩ след епичен тайбрек
Чете се за: 00:55 мин.
Спортни новини 24.09.2025 г. Спортни новини 24.09.2025 г.
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.
Национални отбори
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски" Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Йотова: Министри, които не участват в държавни делегации, не си...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
България на финал (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
"Лекари без граници" преустанови основните си медицински...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Иран: САЩ предадоха дипломацията, но страните от ЕС я погребаха
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ