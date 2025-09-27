България е на финал на световното по волейбол!

Националният ни отбор по волейбол постигна исторически успех – класира се за финала на световното първенство във Филипините. Лъвовете, водени от Джанлоренцо Бленджини, победиха Чехия с 3:1 гейма (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) в полуфинала в Пасай Сити.

Мачът беше напрегнат, но в решителните моменти българите показаха класа и взеха своето. Така те ще играят финал на Мондиал за първи път от 1970 г. насам, а в турнира остават непобедени вече шести пореден двубой.

Сега остава да разберем съперника за златото – Полша или Италия. Финалът е утре рано сутрин българско време.