ИЗВЕСТИЯ

България е на шесто място в света на световното по бокс

Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Националите ни се завръщат днес от Ливърпул.

Красимир Инински Рами Киуан
Снимка: Българска федерация по бокс
България завърши на шесто място в крайното класиране по медали при мъжете на световното първенство по бокс. Националите ни направиха много силно участие на шампионата на планетата в Ливърпул, където спечелиха две отличия. В категория до 75 килограма Рами Киуан се поздрави със сребърен медал, а при 60-килограмовите Радослав Росенов грабна бронз.

Представянето на големите таланти на българския бокс осигури и позиция в Топ 10 в класирането на Мондиала. Общо 19 страни спечелиха медали в Ливърпул при мъжете от 68 излъчили свои боксьори на шампионата. На първо място е Узбекистан със 7 отличия (6-1-0), следвани от Казахстан (4-0-0).

Това са и единствените държави, които имат шампиони на турнира. Пред България в класирането са само още Бразилия (0-3-0), Япония (0-1-2) и домакините от Англия (0-1-2). Зад нашите лъвове пък остават страни с традиции като Ирландия, Турция (без медал), Франция, Монголия, САЩ (без медал), Куба, Азербайджан, Италия (без медал), Хърватия, Украйна и др.

Националите ни се завръщат днес от Ливърпул. Те се очаква да пристигнат на летище „Васил Левски“ в 20:25 часа с полет от Истанбул. Утре боксьорите ни ще бъдат приети при Министъра на младежта и спорта Иван Пешев, след което в 12:30 часа ще имат среща с медиите в пресклуб „България“.

#Световно първенство по бокс в Ливърпул 2025 г.

