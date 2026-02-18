България е с трима състезатели в мачовете за медали от европейското първенство по стрелба с лък в зала "Колодрум" в Пловдив. Дара-Мария Вълова се класира за финала при девойки гол лък. След силните квалификации във вторник и първо място, днес тя имаше възможност да пропусне осминафиналната елиминация и да се включи директно от четвъртфинала. Там тя се изправи срещу съотборничката си Деница Димитрова, която отстрани категорично в осминафинала представителката на Исландия Тордис Бяркадотир с 6:0 (24:12, 27:16, 15:12). Вълова спечели срещата със 6:2 (26:19, 25:26, 23:18, 24:23).

В полуфинала българката се изправи срещу италианката Елеонора Лай и не й остави шансове с победа 6:0 (21:17, 21:16, 28:20). Финалът за титлата срещу британката Иви Финегън е насрочен за 21 февруари от 10:45 часа.

Дебютантът Кристиян Илиев направи много силна квалификация във вторник и се класира второ място при младежите гол лък, което го класира директно в полуфиналите. Днес той се изправи срещу неутралния атлет Виктор Дарханов и в много оспорван двубой двамата стигнаха до резултат 5:5 и се наложи участника в мача за златото да бъде определен чрез бараж, който българинът загуби с 6:8 и общо 5:6 (17:20, 25:23, 18:18, 22:20, 22:23).

Илиев ще се изправи срещу представителя на Исландия, Балдур Фреир Арнасон в мач за бронзовия медал на 21 февруари от 11:00 часа.

Иван Банчев също започна състезанието със силен резултат, като подобри националния рекорд в зала за мъже рекърв. Настоящия европейски шампион започна своите елиминации категорично с победа 6:0 (30:25, 29:27, 30:27) над Юстас Юкневичиус от Латвия, последвана от успех над румънеца Нектариос Кондураке 7:3 (29:29, 30:30, 30:27, 28:28, 30:27). В четвъртфинала Банчев победи с много силна стрелба Ярно де Шмедт с 6:4 (29:30, 30:29, 30:30, 30:29, 30:30).

В полуфинала Иван Банчев допусна загуба от украинеца Олексий Хунбин 2:6 (28:29, 30:30, 29:29, 29:30). Настоящия европейски шампион в зала ще има възможност да спечели нов медал от Европейско първенство в мач срещу Федерико Мусолези от Италия, който ще се проведе на 17 Февруари от 17:40 часа.

В сряда предстои ден с отборни елиминации.