България и още седем държави против започването на нов кръг преговори за членство на Сърбия в ЕС

България и още седем държави са се противопоставили на започването на нов кръг от преговори със Сърбия за присъединяване на страната към ЕС. Това е станало днес на срещата на посланиците на страните от ЕС в Брюксел.

Освен България, против отварянето на нов преговорен клъстър са се обявили Нидерландия, Швеция, Финландия, Белгия, Естония, Литва и Хърватия, съобщиха европейски издания, цитирайки дипломатически източници.

Вчера Европейската комисия предложи на държавите членки да одобрят отварянето на клъстър 3 от преговорите със Сърбия, който обединява осем преговорни гласи и е свързан с конкурентоспособността и приобщаващия растеж. За да бъде отворен нов клъстър в преговорите е необходима единодушна подкрепа на държавите-членки.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви днес в ЕП, че препоръката за отварянето на клъстър 3 е направена заради последните положителни развития в Сърбия. Според ЕК преговорите за присъединяване с Белград трябва да продължат, за да не изостава страната в сравнение с останалите страни кандидатки от Западните Балкани.

Много от държавите от ЕС обаче остават скептични по отношение на Сърбия заради проблемите с върховенството на закона, корупцията, свободата на медиите и заради отказа на страната да въведе санкции срещу Русия. В същото време френският президент Еманюел Макрон настоява Белград да бъде поощрен по пътя му към ЕС, защото блокът се нуждае от силна и демократична Сърбия.

От ЕК заявиха, че че Белград все пак сътрудничи с блока за противодействие на заобикалянето на санкциите, предоставил е значителна подкрепа на Украйна и е засилил политическите контакти на високо ниво с Киев.

Сърбия официално кандидатства за членство в ЕС през 2009 г. и получи официален статут на страна кандидат през 2012 г.