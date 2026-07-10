България излиза срещу Чехия в търсене на първа победа в третата седмица на Лигата на нациите

Волейболистките от женския национален отбор на България продължават участието си в третата (и последна) седмица на Лигата на нациите. Селекцията на Марчело Абонданца излиза срещу Чехия във втория мач от група 7 на надпреварата, в Белград. Срещата е от 17:30 ч. б.в.

"Лъвиците" заемат предпоследната 17-а позиция във временното класиране с 5 точки (2 победи, 7 загуби). В първия мач от третата седмица българките загубиха от Сърбия с 0:3.

Чешките националки, водени от Янис Атанасопулос, са на 11-а позиция с 11 точки (4 победи, 6 загуби).

Миналата година съперникът ни победи категорично с 3:0 гейма и със сигурност ще търсим реванш, както и трета победа в тазгодишното издание на най-комерсиалната надпревара.

В предшественика на Лигата на нациите - Гран При, българските представителки имат два успеха срещу чешкия тим - с 3:2 гейма и с 3:1 гейма - през 2013 и 2016 г. През 2015 г. в "Арена Самоков", претърпяваме поражение, както и през 2017 г. - в Сан Хуан (Пуерто Рико).