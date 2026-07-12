България изпадна от Лигата на нациите по волейбол при жените

Женският национален отбор на България по волейбол официално загуби мястото си в Лигата на нациите. Развръзката стана факт след победата на Украйна с 3:0 (25:23, 25:20, 25:13) над Белгия в турнира в Хонконг.

Този резултат лиши българките от възможността да се спасят от изпадане, независимо от изхода на последния им двубой в надпреварата.

Тимът на Марчело Абонданца ще изиграе последния си мач в тазгодишното издание на Лигата на нациите срещу Германия, като срещата ще бъде единствено за престиж.

Решаващ удар по шансовете на България бе нанесен още в събота, когато националките отстъпиха на Франция в директния сблъсък за оставане сред най-силните отбори в света.

След отпадането си от Лигата на нациите българският тим ще насочи вниманието си към следващите международни турнири, в които ще търси завръщане сред световния волейболен елит.