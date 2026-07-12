България изпадна от Лигата на нациите по волейбол при жените

Победата на Украйна над Белгия сложи край на надеждите на националния ни отбор да запази мястото си сред елита преди последния мач срещу Германия
Женският национален отбор на България по волейбол официално загуби мястото си в Лигата на нациите. Развръзката стана факт след победата на Украйна с 3:0 (25:23, 25:20, 25:13) над Белгия в турнира в Хонконг.
Този резултат лиши българките от възможността да се спасят от изпадане, независимо от изхода на последния им двубой в надпреварата.
Тимът на Марчело Абонданца ще изиграе последния си мач в тазгодишното издание на Лигата на нациите срещу Германия, като срещата ще бъде единствено за престиж.
Решаващ удар по шансовете на България бе нанесен още в събота, когато националките отстъпиха на Франция в директния сблъсък за оставане сред най-силните отбори в света.
След отпадането си от Лигата на нациите българският тим ще насочи вниманието си към следващите международни турнири, в които ще търси завръщане сред световния волейболен елит.