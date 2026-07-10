България изпусна аванс срещу Чехия и записа нова загуба в Лигата на нациите

Женският национален отбор на България по волейбол допусна втора поредна загуба на турнира от Лигата на нациите в Белград. Воденият от Марчело Абонданца състав отстъпи с 1:3 (25:16, 12:25, 19:25, 14:25) на Чехия, след като спечели убедително първия гейм, но не успя да задържи преднината си.

Българките започнаха силно и след равностойно начало натрупаха аванс от 16:12, който развиха до категоричното 25:16.

Втората част обаче премина изцяло под диктовката на чехкините. Те поведоха с 10:5, а след това увеличиха преднината си до 20:10, за да изравнят резултата след убедителното 25:12.

Третият гейм също започна по-добре за Чехия, но националките успяха да възстановят равенството при 16:16. В решителните разигравания обаче съперничките показаха по-голяма концентрация и стигнаха до успех с 25:19, с което обърнаха развоя на двубоя.

В четвъртата част чешкият тим отново контролираше събитията на игрището и не остави шансове на българките, затваряйки мача след 25:14.

Най-резултатна за България беше Александра Миланова с 11 точки, докато Моника Бранчуска реализира впечатляващите 30 точки за победителките.

След поражението българският национален отбор заема 18-ото място във временното класиране с две победи, осем загуби и актив от пет точки. Следващият мач на тима е на 11 юли срещу Франция.