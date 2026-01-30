България кандидатства за домакинство на две европейски първенства по лека атлетика

България официално е кандидат за домакин на две от най-престижните европейски прояви по лека атлетика. Кандидатурите на Бургас за континенталното първенство в зала през 2031 година и тази на Балчик за Европейската купа по хвърляния за 2028, 2029 и 2030 година бяха приети от Борда на Европейската атлетика (ЕА) на заседание в Париж, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика (БФЛА).

БФЛА и Община Бургас се впускат в надпреварата за организиране на второто по значимост и мащаб събитие в календара на Европейската атлетика след първенството на открито. Градът, който ще приеме 40-ия континентален шампионат на закрито през 2031 година, ще бъде определен през есента на следващата година, а при успех състезанието ще се проведе в зала „Арена Бургас“.

„За Бургас е чест да бъде кандидат за домакин на европейското първенство по лека атлетика – едно от най-престижните спортни събития на континента. Бургас има опит и подходяща инфраструктура, за да бъде отличен домакин и да предложи незабравимо преживяване както за състезателите, така и за публиката“, коментира кметът на Община Бургас Димитър Николов.

„Зала „Арена Бургас“ отговаря на всички изисквания за провеждането на толкова мащабно състезание. Благодарен съм на всички партньори, институции и спортни организации, които подкрепят тази кауза. Желая успех на домакинството на България и на Българската федерация по лека атлетика!“, допълни той.

България има историческо присъствие в календара на европейската лека атлетика под покрив, след като през 1971 година София беше домакин на второто европейско първенство в зала „Фестивална“.

Бургас има възможност да се нареди в престижната графа с емблематични домакини на този форум, който се е провеждал още в Париж, Мадрид, Бирмингам, Стокхолм и много други. Организатор на Европейското първенство на закрито през 2027 година е испанският град Валенсия.

БФЛА и Община Балчик кандидатстват за приемането на Европейската купа по хвърляния за три последователни сезона – 2028, 2029 и 2030 година, в съответствие с регламента на Европейската атлетика. Черноморският град разполага със специализирана база, отговаряща на изискванията за провеждане на състезания от най-висок ранг, както и опит с организацията на национални шампионати по хвърляния и международни турнири. От 2025 до 2027 година домакин на надпреварата е Никозия (Кипър).

„По традиция на високия атлетически форум участват състезатели от всички европейски държави. В случай че бъде одобрен за домакинство, Балчик ще приеме близо 350 лекоатлети в дисциплините копие, диск, гюле и чук“, обясни кметът на Община Балчик Николай Ангелов.

„Предстои полигонът за хвърляния в града да бъде подготвен, така че да покрие високите изисквания на европейската федерация. Дисциплините по хвърляния са традиционни за града, тъй като вече 20 години спортният клуб „Черно море 2005“ възпитава и подготвя поколения атлети, които защитават националния трибагреник на балкански, европейски и световни форуми. Общината разполага с богата спортна инфраструктура – стадиони, плувни басейни, тенис кортове, две голф игрища, закрита ледена площадка и други съоръжения. Цялата тази база, съчетана с отличните места за настаняване в Балчик и региона и близостта до летище, дават високи шансове на града да бъде домакин на състезанието.“, каза още той.

България вече е вписана в историята на Европейската купа по хвърляния, след като през 2011 година София със съоръженията на НСА „Васил Левски“ прие турнира, белязан и със световния рекорд на копие за младежи до 20 години на Зигисмунд Сирмаис от Латвия (84.47 метра).

„Тези кандидатури са естествено продължение на усилията ни България да присъства устойчиво в календара на големите европейски атлетически събития. Убедени сме, че страната ни разполага с условията и експертизата да бъде разпознаваем и уважаван домакин на форуми от такъв мащаб.“, коментира президентът на БФЛА Георги Павлов.