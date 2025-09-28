България направи изключителен пробив като най-младия отбор на световното първенство по волейбол

Националният отбор на България бе най-младият на световното първенство с разлика от останалите конкуренти.

Средната възраст на титулярния тим е малко над 24 години, като най-опитните са 29-годишният Мартин Атанасов и Илия Петков, капитанът Алекс Грозданов е на 27, Аспарух Аспарухов тази година навърши 25, либерото Дамян Колев е на 23, Александър Николов и Симеон Николов ще навършат тепърва 22 и 19 години в края на годината.

Ако се прибавят основните резерви на тима по време на шампионата - Преслав Петков, Георги Татаров, Венислав Антов и Димитър Добрев, средната възраст пада още повече, тъй като най-възрастният от тях е 22-годишният Татаров, Петков също е роден през 2003 година, Антов е с година по-малък, а либерото Добрев е едва на 17 години.

Когато бе представен Бленджини като национален селекционер, от федерацията обявиха, че основната цел през този отбор е класиране за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028. Тимът засега преизпълни целта си, като стана световен вицешампион, а много специалисти изтъкнаха, че младият отбор леко изпреварва развитието си.

Българският отбор вече се завърна в топ 10 в световната ранглиста и със статута си на втори отбор на Мондиала, вече ще излиза като фаворит срещу повечето си съперници. Следващата стъпка пред България е участието в Лигата на нациите през лятото на 2026 и най-вече европейското първенство през месец юни догодина, в което България ще е домакин, заедно с Румъния, Финландия и Италия.

На световното първенство в Полша през 2027 България трябва да защитава позицията си на вицешампион, като това ще е генерална репетиция за Олимпийските игри в Лос Анджелис през лятото на 2028 година.