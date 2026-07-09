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България отпадна от европейското първенство по волейбол за жени до 18 г.

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Спорт
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Възпитаничките на Атанас Петров пропуснаха три мачбола и отстъпиха на Унгария.

Български национален отбор волейбол жени до под 18 години
Снимка: Startphoto.bg
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Националният отбор на България приключи участието си на европейското първенство по волейбол за жени до 18 години, което се провежда в Литва и Латвия.

В последния си седми двубой от група "А" българките отстъпиха с 2:3 (25:22, 25:22, 18:25, 22:25, 15:17) гейма пред състава на Унгария. С 14 точки от четири победи и три поражения националките завършват на четвърто място в групата, като само първите два тима продължават към полуфиналите.

Срещата в Шауляй започна отлично за водения от Атанас Петров български тим, който взе първите два гейма с по 25:22. В третата част обаче унгарките подобриха представянето си, направиха няколко дълги точкови серии и намалиха след 25:18.

България поведе със 7:2 точки в началото на четвъртия гейм, а националките водеха и при 15:12 и 21:19. В края обаче те направиха няколко грешки и това позволи на унгарския тим да изравни геймовете след 25:22.

В тайбрека инициативата в началото отново бе за българския отбор, който стигна до два мачбола при 14:12 и още един при 15:14, но в крайна сметка се стигна до поражение след 15:17.

Една Тодорова бе най-резултатна за България с 28 точки, Божидара Иванова завърши със 17, а с 15 остана Катерина Попова. За Унгария Естер Жомбок бе над всички с 31 точки.

В полуфиналите Унгария ще играе с Турция, а победителят в група "А" Франция среща Италия.

#Български национален отбор по волейбол за жени до 18 години

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