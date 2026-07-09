България отпадна от европейското първенство по волейбол за жени до 18 г.

Националният отбор на България приключи участието си на европейското първенство по волейбол за жени до 18 години, което се провежда в Литва и Латвия.

В последния си седми двубой от група "А" българките отстъпиха с 2:3 (25:22, 25:22, 18:25, 22:25, 15:17) гейма пред състава на Унгария. С 14 точки от четири победи и три поражения националките завършват на четвърто място в групата, като само първите два тима продължават към полуфиналите.

Срещата в Шауляй започна отлично за водения от Атанас Петров български тим, който взе първите два гейма с по 25:22. В третата част обаче унгарките подобриха представянето си, направиха няколко дълги точкови серии и намалиха след 25:18.

България поведе със 7:2 точки в началото на четвъртия гейм, а националките водеха и при 15:12 и 21:19. В края обаче те направиха няколко грешки и това позволи на унгарския тим да изравни геймовете след 25:22.

В тайбрека инициативата в началото отново бе за българския отбор, който стигна до два мачбола при 14:12 и още един при 15:14, но в крайна сметка се стигна до поражение след 15:17.

Една Тодорова бе най-резултатна за България с 28 точки, Божидара Иванова завърши със 17, а с 15 остана Катерина Попова. За Унгария Естер Жомбок бе над всички с 31 точки.

В полуфиналите Унгария ще играе с Турция, а победителят в група "А" Франция среща Италия.