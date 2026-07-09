Волейболните национали на България до 18 г. победиха Нидерландия на еврошампионата

Отборът на България победи Нидерландия с 3:1 (25:20, 25:15, 24:26, 25:23) на европейското първенство по волейбол за младежи до 18 години в мач, който се игра в Чистерна ди Латина. България се изкачи временно на второ място в класирането в групата с две победи и едно поражение и общо 6 точки.

В първата част България поведе 10:6, което предизвика прекъсване за тима на Нидерландия. Последваха още силни изяви и успешна блокада на Адриан Ганев направи 12:6. Серията от сервис на Никола Градинаров донесе пет поредни точки, които принуди съперникът да поиска нов таймаут. Атака на диагоналът Павел Дженев доведе резултата до 18:11. Атака през центъра на Кристиан Косев направи 24:18 и осигури шест сетбола за тима. Нидерландците направиха две поредни точки, което принуди треньора Мирослав Живков да вземе прекъсване и след него Павел Дженев стреля по блокадата и аут, за да затвори частта.

Вторият гейм бе равностоен до 13:13, когато българският тим взе преднина. При 19:15 нидерландците поискаха прекъсване. Атака на Никола Градинаров от втора линия донесе успех и във втората част - 25:15.

Третата част започна с няколко брейк точки за Нидерландия, като тимът поведе с 8:5, но България направи три поредни точки след пускането в игра на Милко Багдасаров. При 10:13 Живков взе таймаут, за да даде насоки на играчите си. Съперникът продължи да поддържа две-три точки разлика и след видеочалъндж направи 20:17. Тимът на Живков направи серия от 4:1 и изравни при 21:21. Адриан Ганев направи 23:22 с атака през центъра. България пропусна мачбол при 24:23. А след това нидерландците направиха три поредни точки и намалиха резултата - 2:1.

В четвъртата част България изоставаше с 2:3, но направи четири поредни точки. Блокада на българите доведе до 12:7. От трудна ситуация Антоан Веселинов направи 18:11. При 22:19 Мирослав Живков взе прекъсване, след като съперникът намали разликата. При 24:21 България пропусна два мачбола, но успя по третия при атака на Никола Градинаров по блокадата.

Антоан Веселинов бе най-резултатен за България и в мача с 19 точки, Павел Дженев добави 12, а Никола Градинаров - 11. Джоа Валкема завърши с 14 за "лалетата".

Утре българският тим почива, в събота ще играе срещу Румъния от 18:30 часа.