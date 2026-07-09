Симеон Николов: Искам да съм най-добрия разпределител във волейбола

Симеон Николов призна, че иска да бъде най-добрият разпределител във волейбола. Българският национал се събра със своя брат Александър Николов в Кучине Лубе Чивитанова, като двамата си поставят високи цели за следващия сезон.

"Бях дете и не познавах моите възможности все още. Тогава започнах да култивирам мечтата да стана най-добър плеймейкър в света", заяви Симеон Николов пред официалния сайт на "червено-белите" относно периода си на тренировки в Чивитанова като съвсем млад преди няколко години.

Българинът стана световен вицешампион с "трикольорите" през есента на 2025 година.

"Много рядък шанс е да играя заедно с брат ми. Двамата ще се борим за едни и същи цели. Ще имаме привилегията да го направим в националния отбор и в един от най-успешните клубове в света като Лубе. Удоволствието е неописуемо, но чувствам голяма отговорност. Нашият манталитет е сходен, искаме да печелим. Моята роля изисква по-голяма яснота, защото нападателите се нуждаят от моята прецизност. В сравнение с него, аз сдържам емоциите си, за да остана напълно фокусиран. Баща ни, Владимир, винаги ни казваше да даваме всичко на и извън игрището, както на тренировките, така и на мачовете и в подготовката за мача, за да не съжаляваме никога", каза още Николов.

Волейболът не е единствената страст на семейство Николови.

"Дискусиите за видеоигри също са чести в нашата къща. Всички сме геймъри, включително баща ми, на когото винаги съм възхищавал като пример за подражание. Той ни подкрепя много и е най-щастливият човек на света, когато вижда децата си да печелят", допълни българският национал.

Личността на Симеон Николов вече е добре позната на феновете на волейбола.

"Имам свой собствен стил на игра и не искам да имитирам никого. Харесвам скоростта на бразилските разпределители и се опитвам да се уча, като гледам всички най-добри. На 19 години е нормално все още да има много какво да се подобри в играта. Красотата на това да си млад е да имаш толкова много време пред себе си. В сплотен отбор като Лубе, където всеки е съотборник и приятел, е още по-стимулиращо да се усъвършенстваш. Високите очаквания на феновете не ме плашат, живея всеки ден със същите високи очаквания, които имам за себе си. За тези, които искат да се борят докрай, мачовете за титлата и напрежението, което идва с тях, са най-вълнуващата част от играта", каза още Николов.

Той си пожела много радостни моменти с феновете на Кучине Лубе Чивитанова.