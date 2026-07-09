Марчело Абонданца: Допуснахме прекалено много грешки и това ни костваше победата

Селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца призна след загубата от Сърбия с 0:3 в Лигата на нациите, че са загубили лошо, но се нуждаят от задължителна победа до края на турнира.

"Не ми хареса началото на този мач, започнахме по много лош начин и много бавно в хода му намерихме своя ритъм. Допуснахме прекалено много грешки и това ни костваше победата", сподели Абонданца пред камерата на VBTV след мача.

"Всеки един мач е различен. Днес загубихме лошо, но се нуждаем от задължителна победа до края. И все пак, малко или много трябва да използваме всеки един мач, за да израстваме и да си вземаме необходимите поуки", каза още селекционерът на България.