България отстъпи на Япония в полуфинала на световното първенство по волейбол за жени под 21 г.

Япония не даде никакъв шанс на България за финал на световното първенство за жени под 21 години. Азиатките сразиха опонента си с 3:0 (25:17, 25:18, 25:13).

Отборът, воден от Драган Нешич, се представи достойно, но класата на съперника беше по-голяма. Така България ще играе в мача за бронза срещу Бразилия, която загуби другия полуфинал от Италия също с 0:3.

Първият гейм беше най-равностоен. До 13:13 двата отбора разменяха водачеството и изглеждаше, че предстои много голяма битка. Тогава японките направиха три поредни точки, а при 19:17 България не успя да запише нито точка повече.

Въпреки шокът от шестте поредни точки на Япония българките започнаха смело втората част. Равенството се запази до 6:6. Японките започнаха да увеличават разликата си. България направи серия от четири поредни точки, която приближи тима на една до Япония. До края на гейма обаче българките отбелязаха само една, докато съперникът приключи частта със седем - 25:18.

Третият гейм започна с пет поредни пункта за японките. Нова серия от шест последователни точки им помогна да спечелят мача.