Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците...
Чете се за: 03:42 мин.
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

България преодоля пасив от 14 точки и се класира за финала на Евробаскет за момичета до 16 години, Дивизия Б

Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Отборът се класира в Дивизия А след 12-годишна пауза.

Български национален отбор по баскетбол за момичета до под 16 години
Снимка: Българска федерация по баскетбол
Слушай новината

Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години ще оспори за титлата на европейското първенство в Истанбул, Дивизия Б. Съставът на Лилия Георгиева отказа Швейцария с 60:52 във втория полуфинал, който се изигра в Баскетболния център за развитие.

Българките преодоляха няколко критични момента през първото полувреме, когато допуснаха двуцифрено изоставане, но впоследствие показаха съвсем друго лице и обърнаха хода на събитията, за да си проправят път до Дивизия А за тази възраст, където ще играят от следващото лято.

Точната стрелба на швейцарките бе достатъчна за силния старт от тяхна страна и повеждането с добър аванс. Фатме Кичукова настрои мерника и позволи на символичните гости да забравят за бавното начало, но техните съпернички нямаха спиране от далечна дистанция и в края на първата част си осигуриха аванс от 9 точки.

Авансът на швейцарския отбор прехвърли двуцифрените изражения още на старта на втория период. Последва лекция на Габриела Коцева, която почти собственоръчно се постара да вдъхнови българките и да заличи огромна част от изоставането им. Това обаче не спря швейцарките да оформят 29:27 в своя полза на голямата почивка.

Девора Тонева, Деяна Станиславова и Коцев осигуриха водачеството на младите „лъвици“ при подновяването на играта. Двата отбора имаха проблеми в нападение, а българският тим се пребори за точка актив след 30 минути игра.

Алекса Петрова и Катрина Бозова дадоха тон на българския отбор, който откри силно последната част и поведе с 8 точки. Швейцарките не се отказаха от мисълта за обрат, но тези амбиции бяха попарени от Станиславова и Бозова, които довършиха започнатото за българския лагер в последната минута.

Габриела Коцева се разписа със 17 точки за победителките, включително и с 5 точни шута от далечна дистанция. Катрина Бозова се отчете с 10, 7 борби и 5 асистенции.

Сция Сърданович отговори с 13 точки, 8 борби и 7 асистенции за швейцарките.

По този начин младите "лъвици" се завърнаха в елита след 12-годишна пауза и ще добавят първи медал на сметката си от 2012 година, когато спечелиха среброто в Дивизия Б, както и втори при 16-годишните.

На финала българският тим ще спори с отбора на Литва, който спечели срещу Турция с 63:49 в първия полуфинал.

#Европейско първенство по баскетбол за момичета до 16 години в Дивизия "В" #Български национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години

