България проучва възможността за строителство на гигафабрика за изкуствен интелект

от БНТ
Чете се за: 03:52 мин.
Икономика
Премиерът Росен Желязков, вицепремиерът Томислав Дончев и зам.-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски разговаряха с представители на IBM

България проучва възможността за строителство на гигафабрика за изкуствен интелект
„Проучваме възможността за строителство на гигафабрика за изкуствен интелект в партньорство с IBM и Европейската комисия. Ще положим всички усилия този проект да се реализира, защото за правителството е приоритет привличането на високотехнологични инвестиции“, заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с представители на американската технологична компания IBM. В срещата участваха още вицепремиерът Томислав Дончев и заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски. От страна на IBM присъстваха Бина Халман, вицепрезидент „Услуги по жизнения цикъл на технологиите“, както и други висши ръководители и експерти.

По време на разговорите беше обсъдена възможността България да се превърне в домакин на една от първите в Европа гигафабрики за изкуствен интелект, изграждани с подкрепата на Европейската комисия. Проектът предвижда инфраструктура с над 100 000 усъвършенствани GPU чипа, като за първоначалната фаза ще е необходима мощност от поне 70 MW, а общата енергийна потребност може да достигне 500 MW.

„Тази инициатива има потенциала да постави България сред водещите технологични хъбове в Европа и да създаде благоприятни условия за развитие на иновациите, научните изследвания и дигиталната икономика“, подчерта премиерът Росен Желязков.

Проектът е възможно да се реализира чрез публично-частно партньорство, като Европейската комисия може да инвестира до 17% от капиталовите разходи, а държавите членки – равен или по-голям дял. За изграждането на гигафабриката ще е необходим равен терен с площ от 50 до 200 хектара и възможност за бъдещо разширение.

„Правителството ще съдейства за намирането на подходящо място с необходимата инфраструктура – оптични магистрали, достъп до електропреносната мрежа, водоснабдяване за охлаждане и транспортна достъпност“, подчерта премиерът Росен Желязков.

Европейската комисия предвижда първите гигафабрики да започнат работа в периода 2027- 2028 г. На срещата беше обсъдено IBM да се превърне в стратегически технологичен партньор на проекта, осигурявайки експертиза и решения за изграждането и поддръжката на инфраструктурата.

„Инициативата на Европейската комисия „European AI Gigafactories“ открива възможност България да се утвърди като активен партньор в развитието на инфраструктура за технологии, базирани на изкуствен интелект. Страната разполага със силен ИТ сектор, квалифицирани кадри и утвърден капацитет, включително изграждащата се AI fabrica BRAIN++ “, отбеляза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.

Дончев сподели, че за да бъде подготвено конкурентно проектно предложение, е необходимо партньорство със световен лидер в изграждането на центрове за данни и AI инфраструктура. По време на срещата беше подчертано, че технологичното предимство на IBM в областта на квантовите технологии може да допринесе за надграждането на AI капацитета, който България предстои да изгради.

IBM е сред водещите компании в тази област. Компанията е глобален лидер в изкуствения интелект, облачните технологии и киберсигурността, с над 2000 служители в България и статут на един от най-големите американски инвеститори у нас. Партньорството с IBM би осигурило технологичен и експертен капацитет, международна легитимност и съответствие с европейската и националната регулаторна рамка.

