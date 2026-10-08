България с четвърта квота за световното по спортна гимнастика

България ще има четирима представители на световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия, след като Йордан Александров получи квота за участие на висилка. Новината беше потвърдена официално от Международната федерация по гимнастика (FIG) с писмо до Българската федерация.

Допълнителното място за страната ни е осигурено след отказ на друг състезател и последващо преразпределение на квотите съгласно техническия регламент на надпреварата.

"След отказ и въз основа на процедурата за преразпределение, описана в техническия регламент, имаме удоволствието да потвърдим квотата за висилка за 54-ото Световно първенство по спортна гимнастика в Ротердам на Йордан Александров“, се посочва в официалното съобщение.

Така Александров се присъединява към Кевин Пенев, Даниел Трифонов и Давид Иванов, които вече си осигуриха участие на шампионата.

Пенев и Трифонов ще представят България в многобоя, след като спечелиха квоти от Европейското първенство. Давид Иванов ще се състезава на кон с гривни благодарение на силните си резултати в стартовете за Световната купа.

Българската делегация, водена от президента на федерацията Красимир Дунев, ще отпътува за Нидерландия в понеделник. Йордан Александров и Даниел Трифонов ще заминат от България, докато Кевин Пенев ще пристигне директно от САЩ, а Давид Иванов – от Англия.

Треньорският щаб ще включва старши треньора на мъжкия национален отбор Милко Танкушев и личния наставник на Давид Иванов – Антъни Вайс. Български съдия на първенството ще бъде Илия Янев, който е и личен треньор на Даниел Трифонов.

54-ото Световно първенство по спортна гимнастика ще се проведе от 17 до 25 октомври в Ротердам.