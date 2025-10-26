България с европейски шампион по бокс при учениците

Пресиян Генов стана европейски шампион по бокс за ученици на първенството в Будва, Черна гора. Той спечели финала в най-тежката категория (+90 кг), побеждавайки италианеца Дамиано Ризо.

С това България приключва надпреварата с общо четири медала: злато за Пресиян и бронз за Ана Добрева (40 кг), Никълъс Николов (66 кг) и Валери Тодоров (80 кг).

Освен на ринга, българският бокс блесна и в съдийството — Мария Благоева беше наградена за най-добър съдия на шампионата, след като впечатли с точни и справедливи отсъждания.

Кратко, ясно: злато, бронз и признание — българският бокс показва класа.