България с медали от Световната купа в Баку

Ансамбълът на България спечели бронзов медал на финала с три обръча и два чифта бухалки на Световната купа по художествена гимнастика в Баку.

Българките допуснаха грешка в изпълнението, но въпреки това взеха място на почетната стълбичка с оценка 26.750 точки.

Златото спечели Испания, а среброто отиде при Русия, която участва под неутрален статут.

Така България приключва турнира с общо четири медала – едно сребро и три бронза, след второто място на Стилияна Николова на финала на обръч, трето на топка и трето в многобоя.