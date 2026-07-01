България с шампионска титла и сребърен медал на Балканиадата по джудо до 21 години

Българските джудисти записаха нов силен успех на международната сцена, след като спечелиха златен и сребърен медал на Балканското първенство за състезатели до 21 години в Букурещ.

Шампион в категория до 73 килограма стана Кристиян Димитров, който се изкачи на най-високото стъпало на почетната стълбичка след убедително представяне. Българския успех в същата категория допълни Димитър Димитров, завоювал сребърния медал.

Страната ни участва с общо 12 състезатели в надпреварата в румънската столица, а отличията затвърдиха доброто представяне на младите български джудисти през настоящия сезон.

Успехът идва само дни след силното представяне на Европейското първенство за кадети в Гран Канария, където България спечели три отличия. Иван Николчев завоюва европейската титла в категория до 73 килограма, а София Маврова (до 44 кг) и Махмуд Жаафар (до 60 кг) се окичиха с бронзови медали.

По-късно днес участието на България в Балканското първенство продължава с Теодор Кацарски и Пламен Димитров (до 81 кг), Цветомир Вълков (над 90 кг) и Мария Черкелиева (над 70 кг), които ще се борят за нови отличия.