България с втора загуба на световното първенство по волейбол за жени

В последния двубой от Група Е България ще се изправи в сряда срещу Испания.

българия открива кампанията световното първенство волейбол жени канада
Слушай новината

България загуби с 0:3 гейма от Турция във втория си двубой от Група Е на световното първенство по волейбол за жени в Тайланд. В отделните части селекцията на Антонина Зетова отстъпи с 23:25, 19:25, 13:25. Загубата е втора за България след поражението с 1:3 гейма от Канада преди два дни.

В последния двубой от Група Е България ще се изправи в сряда срещу Испания. И двата отбора обаче нямат шанс да продължат към следващата фаза на турнира.

България направи много силен първи гейм, който спокойно можеше да спечели. Националките ни имаха преднина от 19:16 точки, но последва силна серия на туркините, които успяха да затворят гейма след успешна атака на Варгас.

Във втория гейм Турция се откъсна в резултата още при 8:5, а след това увеличи разликата при 11:6. Най-голямата разлика за съперника бе при 23:14, когато България направи серия от четири точки при сервис на резервата Калина Венева. Турция поведе с 2:0 след 25:19.

В третата част България поведе с 5:1, но Турция успя бързо да навакса изоставането и да поведе в резултата, след което до края на срещата южните ни съседи не допуснаха никаква изненада и се поздрави със заслужен успех.

Александра Миланова бе най-резултатна от българките с 11 точки, Нася Димитрова завърши с 8, а Христина Вучкова и Микаела Стоянова реализираха по 7. За Турция Мелиса Варгас отбеляза 20, въпреке че излезе в края на втория гейм и не се появи повече в игра. Ебрар Каракурт завърши с 13 точки.

#Световно първенство по волейбол за жени в Тайланд 2025 г.

