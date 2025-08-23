България потегли с грешен ход на световното в Тайланд

Селекцията на Антонина Зетова се противопостави на Канада, но пропусна да постигне положителен резултат на старта на волейболния Мондиал.
Българският национален отбор за жени по волейбол остана далече от мечтаното начало на световното първенство в Тайланд. Селекцията на Антонина Зетова отстъпи пред Канада с 1:3 (23:25, 18:25, 25:23, 18:25) в среща от първия кръг в група Е, изиграна Накхон Ратчасима.
Българките определено могат да съжаляват, че не постигнаха по-добър резултат, тъй като изпуснаха солидна преднина в първия гейм, а във втория допуснаха неточности, които дадоха допълнителен импулс на състава на Джовани Гуидети да стартира с победа на Мондиала.
На 25 август (понеделник) "лъвиците" ще срещнат Турция от 15:30 часа, докато канадките ще имат за съперник Испания 3 часа и половина по-рано.
Символичните гости се радв
аха на добър старт в откриващия гейм, в който чрез стабилната си игра на блокада и в нападение често повеждаха с убедителна преднина. Канадките не останаха длъжни и отговориха няколко мощни атаки по пътя към изравняването. Последваха драматични разигравания, но символичните домакини взеха по-верните решения в края на частта за 25:23.
„Кленовите листа“ се възползваха от набраната инерция и при откриването на втория гейм, влизайки в ролята на еднолични лидери. Канадският отбор бе допълнително улеснен от няколко объркани нареждания в българския лагер и без особени проблеми спечели частта с 25:18.
Третият гейм тръгна равностойно и равенството често бе поставяно от таблото след мощни атаки от двете страни Българките пробиха канадското посрещане, взимайки глътка въздух и крехък аванс. За пореден път северноамериканската блокада влезе в действие и постави „лъвиците“ под напрежение, но последните отговориха с добри атаки за 25:23 и 1:2 в общия резултат.
Подобно на третата част, четвъртата също стартира ръка за ръка. Няколко грешки от българска страна и хаос в посрещането окрили канадките към убедителен аванс. Българският тим опита да противодейства с добри решения в офанзивен план, но не и да застраши напълно канадския отбор, който спечели гейма с 25:18.
Микаела Стоянова поведе листата на реализаторите за българките с 15 точки. Нася Димитрова се отчете с 10.
Андреа Митрович блесна за канадките със 17 точки. Ниадхоли Токбуом заби 15, Ана Смерк приключи с 12.