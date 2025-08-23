България потегли с грешен ход на световното в Тайланд

Българският национален отбор за жени по волейбол остана далече от мечтаното начало на световното първенство в Тайланд. Селекцията на Антонина Зетова отстъпи пред Канада с 1:3 (23:25, 18:25, 25:23, 18:25) в среща от първия кръг в група Е, изиграна Накхон Ратчасима.

Българките определено могат да съжаляват, че не постигнаха по-добър резултат, тъй като изпуснаха солидна преднина в първия гейм, а във втория допуснаха неточности, които дадоха допълнителен импулс на състава на Джовани Гуидети да стартира с победа на Мондиала.

На 25 август (понеделник) "лъвиците" ще срещнат Турция от 15:30 часа, докато канадките ще имат за съперник Испания 3 часа и половина по-рано.

Символичните гости се радв

аха на добър старт в откриващия гейм, в който чрез стабилната си игра на блокада и в нападение често повеждаха с убедителна преднина. Канадките не останаха длъжни и отговориха няколко мощни атаки по пътя към изравняването. Последваха драматични разигравания, но символичните домакини взеха по-верните решения в края на частта за 25:23.

„Кленовите листа“ се възползваха от набраната инерция и при откриването на втория гейм, влизайки в ролята на еднолични лидери. Канадският отбор бе допълнително улеснен от няколко объркани нареждания в българския лагер и без особени проблеми спечели частта с 25:18.

Третият гейм тръгна равностойно и равенството често бе поставяно от таблото след мощни атаки от двете страни Българките пробиха канадското посрещане, взимайки глътка въздух и крехък аванс. За пореден път северноамериканската блокада влезе в действие и постави „лъвиците“ под напрежение, но последните отговориха с добри атаки за 25:23 и 1:2 в общия резултат.

Подобно на третата част, четвъртата също стартира ръка за ръка. Няколко грешки от българска страна и хаос в посрещането окрили канадките към убедителен аванс. Българският тим опита да противодейства с добри решения в офанзивен план, но не и да застраши напълно канадския отбор, който спечели гейма с 25:18.

Микаела Стоянова поведе листата на реализаторите за българките с 15 точки. Нася Димитрова се отчете с 10.

Андреа Митрович блесна за канадките със 17 точки. Ниадхоли Токбуом заби 15, Ана Смерк приключи с 12.