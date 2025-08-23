БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в...
Чете се за: 00:52 мин.
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от...
Чете се за: 01:00 мин.
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България потегли с грешен ход на световното в Тайланд

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

Селекцията на Антонина Зетова се противопостави на Канада, но пропусна да постигне положителен резултат на старта на волейболния Мондиал.

българия потегли грешен ход световното тайланд
Снимка: volleyballworld.com
Слушай новината

Българският национален отбор за жени по волейбол остана далече от мечтаното начало на световното първенство в Тайланд. Селекцията на Антонина Зетова отстъпи пред Канада с 1:3 (23:25, 18:25, 25:23, 18:25) в среща от първия кръг в група Е, изиграна Накхон Ратчасима.

Българките определено могат да съжаляват, че не постигнаха по-добър резултат, тъй като изпуснаха солидна преднина в първия гейм, а във втория допуснаха неточности, които дадоха допълнителен импулс на състава на Джовани Гуидети да стартира с победа на Мондиала.

На 25 август (понеделник) "лъвиците" ще срещнат Турция от 15:30 часа, докато канадките ще имат за съперник Испания 3 часа и половина по-рано.

Символичните гости се радв


аха на добър старт в откриващия гейм, в който чрез стабилната си игра на блокада и в нападение често повеждаха с убедителна преднина. Канадките не останаха длъжни и отговориха няколко мощни атаки по пътя към изравняването. Последваха драматични разигравания, но символичните домакини взеха по-верните решения в края на частта за 25:23.

„Кленовите листа“ се възползваха от набраната инерция и при откриването на втория гейм, влизайки в ролята на еднолични лидери. Канадският отбор бе допълнително улеснен от няколко объркани нареждания в българския лагер и без особени проблеми спечели частта с 25:18.

Третият гейм тръгна равностойно и равенството често бе поставяно от таблото след мощни атаки от двете страни Българките пробиха канадското посрещане, взимайки глътка въздух и крехък аванс. За пореден път северноамериканската блокада влезе в действие и постави „лъвиците“ под напрежение, но последните отговориха с добри атаки за 25:23 и 1:2 в общия резултат.

Подобно на третата част, четвъртата също стартира ръка за ръка. Няколко грешки от българска страна и хаос в посрещането окрили канадките към убедителен аванс. Българският тим опита да противодейства с добри решения в офанзивен план, но не и да застраши напълно канадския отбор, който спечели гейма с 25:18.

Микаела Стоянова поведе листата на реализаторите за българките с 15 точки. Нася Димитрова се отчете с 10.

Андреа Митрович блесна за канадките със 17 точки. Ниадхоли Токбуом заби 15, Ана Смерк приключи с 12.

#Национален отбор на Канада по волейбол за жени #Световно първенство по волейбол за жени в Тайланд 2025 г. #Български национален отбор по волейбол за жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг
2
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима...
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
3
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на три деца загина
4
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на...
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му
5
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил...
Кметът на Пловдив поиска да се прекрати инсинерацията на болни животни в района
6
Кметът на Пловдив поиска да се прекрати инсинерацията на болни...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Национални отбори

Захари Згуров и Георги Антов са осминафиналисти на европейското първенство по плажен волейбол под 20 г.
Захари Згуров и Георги Антов са осминафиналисти на европейското първенство по плажен волейбол под 20 г.
България открива кампанията си на световното първенство по волейбол за жени срещу Канада България открива кампанията си на световното първенство по волейбол за жени срещу Канада
Чете се за: 01:57 мин.
България постигна първа победа на световното първенство по волейбол за мъже до 21 години в Китай България постигна първа победа на световното първенство по волейбол за мъже до 21 години в Китай
Чете се за: 03:45 мин.
България продължава към 1/16-финалите на еврошампионата по плажен волейбол за мъже под 20 г. България продължава към 1/16-финалите на еврошампионата по плажен волейбол за мъже под 20 г.
Чете се за: 00:37 мин.
България допусна обрат и отстъпи на Япония след тайбрек на световното първенство по волейбол за мъже под 21 г. България допусна обрат и отстъпи на Япония след тайбрек на световното първенство по волейбол за мъже под 21 г.
Чете се за: 02:17 мин.
Николай Иванов за световните шампионки по волейбол до 19 г.: Те са пример за подражание на младите Николай Иванов за световните шампионки по волейбол до 19 г.: Те са пример за подражание на младите
Чете се за: 05:02 мин.

Водещи новини

Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна? Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна?
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Политическа криза: Външният министър на Нидерландия подаде оставка Политическа криза: Външният министър на Нидерландия подаде оставка
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Паднали дървета и сериозни щети остави след себе си бурята в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
"Голямата маса" отново събира съседи и приятели в София
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма...
Чете се за: 02:52 мин.
Художествена гимнастика
Слънчево, но по-хладно до понеделник - ще вали ли
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ