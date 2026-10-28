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България със световна титла и бронзов медал на първенството по биатъл в Португалия

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Спорт
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Световното първенство в Португалия продължава през следващите дни със състезанията в дисциплините триатъл и комбинирана дисциплина.

Модерен петобой
Снимка: www.uipmworld.org
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Българският модерен петобой записа успешно представяне на международната сцена! На провеждащото се Световно първенство по биатъл и триатъл (UIPM 2026 Biathle/Triathle България със световна титла и бронзов медал на първенството по биатъл в Португалия

Българските национали постигнаха силни резултати на Световното първенство по биатъл във Фуншал, Мадейра, Португалия. В дисциплината, която съчетава бягане и плуване, родните състезатели спечелиха световна титла и бронзов медал при смесените щафети, записаха 13 класирания в първите осем и общо 17 позиции в Топ 10 на планетата.

Световни шампиони при младежите станаха Йоана Руменова и Георги Илиев, които триумфираха с време 14:19.50 минути. При състезателите под 15 години Йоана Попова и Александър Мерджов завоюваха бронзовите медали с резултат 15:43.10 минути. Никол Тонкова и Стилиян Грахов при юношите под 17 години, както и Никол Иванова и Тодор Михалев при мъжете и жените, завършиха на осмо място в щафетните надпревари.

В индивидуалните стартове при мъжете и жените Никол Иванова зае четвъртото място с време 9:55.30 минути, а Тодор Михалев финишира пети при мъжете за 8:09.80 минути. Томас Григоров се нареди девети, докато Йоан Атанасов и Александър Върбанов заеха съответно 20-о и 23-о място.

При младежите Георги Илиев завърши седми, а Михаил Чакъров се класира девети. Никол Тонкова зае осмото място при девойките под 19 години, а Стиван Георгиев приключи на 13-а позиция.

Във възрастовата група под 17 години Йоана Руменова и Стилиян Грахов се наредиха седми в своите категории. Йордан Андонов завърши осми, а Лъчезар Чакъров зае десетото място.

При най-младите състезатели Йоана Попова се класира осма при момичетата под 15 години, а Александър Мерджов зае осмото място при момчетата под 13 години.

Световното първенство в Португалия продължава през следващите дни със състезанията в дисциплините триатъл и комбинирана дисциплина.

#модерен петобой

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