България се класира на осминафинал на световното първенство по волейбол за жени под 21 г.

България победи Тайланд с 3:0 (25:20, 26:24, 25:23) гейма и ще играе осминафинал срещу САЩ на световното първенство по волейбол за жени под 21 години в Индонезия.

Двубоят започна с три точки за България, на които Тайланд отвърна с четири. Българките, водени от Драган Нешич, обаче показаха, че са доминант. Непрекъснато увеличаваха преднината си – 11:8 и 14:9. Мачът обаче беше оспорван. Тайланд изравни за 16:16. Впечатляващ беше краят на гейма. При 20:20 българките отбелязаха пет поредни точки и поведоха с 1:0.

Втората част започна огледално, но в тайландска полза – 3:0. Преднината стигна до 11:7. Тогава България заби шест поредни точки и обърна резултата. Тайланд не се предаваше. Дойде ред на азиатките, които направиха 19:18 и после 22:19. Когато равенството изглеждаше сигурно с три геймбола на Тайланд, българките показаха невероятен характер. Пет поредни точки и 26:24.

В третия гейм тайландките водеха с 16:12, а после дори увеличиха преднината си – 18:13. Момичетата на Драган Нешич обаче показаха характер. Започнаха смело да топят пасива си и изравниха – 21:21. България затвори срещата още при първия мачбол– 25:23.

За България това бе втори успех на турнира, но достатъчен, за да завърши на трето място. Американките пък са втори след Китай в група В. Все още точният час на мача не е определен.