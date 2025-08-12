БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Чете се за: 02:52 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България се класира на осминафинал на световното първенство по волейбол за жени под 21 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Волейболистките на Драган Нешич се наложиха над Тайланд.

Български национален отбор по волейбол за жени до под 21 години
Снимка: Българска федерация по волейбол
Слушай новината

България победи Тайланд с 3:0 (25:20, 26:24, 25:23) гейма и ще играе осминафинал срещу САЩ на световното първенство по волейбол за жени под 21 години в Индонезия.

Двубоят започна с три точки за България, на които Тайланд отвърна с четири. Българките, водени от Драган Нешич, обаче показаха, че са доминант. Непрекъснато увеличаваха преднината си – 11:8 и 14:9. Мачът обаче беше оспорван. Тайланд изравни за 16:16. Впечатляващ беше краят на гейма. При 20:20 българките отбелязаха пет поредни точки и поведоха с 1:0.

Втората част започна огледално, но в тайландска полза – 3:0. Преднината стигна до 11:7. Тогава България заби шест поредни точки и обърна резултата. Тайланд не се предаваше. Дойде ред на азиатките, които направиха 19:18 и после 22:19. Когато равенството изглеждаше сигурно с три геймбола на Тайланд, българките показаха невероятен характер. Пет поредни точки и 26:24.

В третия гейм тайландките водеха с 16:12, а после дори увеличиха преднината си – 18:13. Момичетата на Драган Нешич обаче показаха характер. Започнаха смело да топят пасива си и изравниха – 21:21. България затвори срещата още при първия мачбол– 25:23.

За България това бе втори успех на турнира, но достатъчен, за да завърши на трето място. Американките пък са втори след Китай в група В. Все още точният час на мача не е определен.

#световно първенство по волейбол за жени под 21 години в Индонезия 2025 г. #Български национален отбор по волейбол за жени до 21 години

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бейби бум в "Майчин дом" през август
1
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
2
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
3
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
4
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
5
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР)
6
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Волейбол

Мерелин Николова: Със сигурност ще дадем всичко от себе си на световното първенство
Мерелин Николова: Със сигурност ще дадем всичко от себе си на световното първенство
Виктория Нинова: Голяма отговорност е да защитаваш българския флаг Виктория Нинова: Голяма отговорност е да защитаваш българския флаг
Чете се за: 01:00 мин.
Александра Миланова: Предстоят ни мачове с доста сериозни отбори на световното първенство Александра Миланова: Предстоят ни мачове с доста сериозни отбори на световното първенство
Чете се за: 01:10 мин.
Антонина Зетова: Реалистичната цел е да излезем от групата на световното първенство Антонина Зетова: Реалистичната цел е да излезем от групата на световното първенство
Чете се за: 04:27 мин.
Нася Димитрова: Ще бъде много трудно да излезем от групите на световното първенство Нася Димитрова: Ще бъде много трудно да излезем от групите на световното първенство
Чете се за: 01:52 мин.
България допусна трета загуба на световното първенство по волейбол за жени до 21 г. България допусна трета загуба на световното първенство по волейбол за жени до 21 г.
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Вътрешният министър: Вниманието е най-големият пожарогасител
Вътрешният министър: Вниманието е най-големият пожарогасител
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ) Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от Пловдивско са отпаднали от училище Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от Пловдивско са отпаднали от училище
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Огнеборци на ръба на силите си: Критична остава ситуацията с пожара...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Огнената стихия над Илинденци: Продължава гасенето на ръка, пожарът...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
ЕС: Киев трябва да има свободата да решава бъдещето си
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Полицаи от Добрич и Варна са съпроводили родилка до болницата
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ