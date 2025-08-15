България ще спори за 13-ото място на Евробаскет за кадети до 16 години

Националният отбор на България за момчета до 16 години се върна на победния път на европейското първенство, Дивизия Б, в Северна Македония. В Скопие селекцията на Милен Дудев надви тима на домакините със 70:65 в среща от тези за разпределение на местата от 13-то до 16-то в крайното класиране на турнира.

“Лъвчетата” започнаха силно и чрез Иво Валентинов, Руслан Богомиров и Кристиян Занов излязоха напред с 8 точки за 10:2. Тимът от западната ни съседка все пак намери начин и обърна до 16:14 в края на първата част. През втория период надлъгването продължи преди Руслан Богомиров, Георги Димов и Калоян Марчев да фиксират 34:32 в полза на българския тим.

След паузата нашите достигнаха до аванс от 9 точки, което им помогна да стигнат до 57:50 в своя полза. В последните 10 минути домакините се вдигнаха на щурм и сведоха пасива си до 1 точка - 65:66. Четири поредни успешни наказателни удара на Калоян Марчев донесоха успеха на България за крайното 70:65.

Георги Димов се отчете със 17 точки за България. Руслан Богомиров добави 14. Иво Валентинов бе много полезен и оформи дабъл - 11 точки и 12 асистенции. Калоян Колев и Кристиян Занов овладяха съответно по 11 и 10 борби.

Стефан Илиев бе най-резултатен за Северна Македония с 18 точки.

Националите до 16 г. имат в актива си 3 успеха и 3 загуби на европейското, Дивизия Б. В следващия си мач те ще срещнат Унгария в спора за 13-тото място на турнира. Двубоят ще бъде утре (16 август) от 12.30 ч.