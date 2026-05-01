БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

България спечели сребърен медал в „Крос битките“ на Европейската купа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

България беше представена блестящо от Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова.

България, Крос битки, Баку
Снимка: БФХГ
Слушай новината

Първото издание на „Крос битките“ при девойки отборно се превърна в сцена на български успех. Новият, изключително атрактивен формат дебютира на Европейската купа, която се провежда за трета поредна година в Баку (Азербайджан) и българските момичета записаха имената си сред първите медалисти.

България беше представена блестящо от Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова. След силни квалификации, те затвърдиха нивото си и в директните елиминации.

В четвъртфиналите срещу Грузия българките бяха безапелационни: Сияна Алексова доминира с 26.300 на обръч срещу 19.500 за Елена Бакрадзе. Александра Петрова също беше убедителна със съчетание с топка - 25.900 срещу 23.450 за Нита Джамагидзе. С общ резултат 52.200 срещу 42.500 България категорично се класира за полуфиналите.

В полуфинала срещу Израел, Деа Емилова представи композиция с бухалки и получи 24.300 срещу 23.550 за Ребека Милър, което изпрати България във финала. В битката за златото, за съжаление, в съчетанието с лента Деа Емилова допусна неточности и с резултат 22.600 България завоюва сребърния медал.

Победител стана отборът на AIN 2 с 25.450. В спора за бронза Израел надделя над Беларус с 24.800 срещу 22.600. Деа Емилова влезе в надпреварата след контузия и без пълноценни тренировки в последната седмица. Съдия за България при девойките беше Цвета Кузмова.

Два сребърни медала за България на Европейската купа за девойки по художествената гимнастика
Освен това българките се класираха и за Крос битките в Баку.
Чете се за: 02:25 мин.
#европейска купа по художествена гимнастика в Баку 2026 г

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ