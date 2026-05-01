БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Яница Динева и Анастасия Калева дебютираха на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

България вече има два сребърни медала от надпреварата при девойките.

Снимка: БТА АРХИВ
Слушай новината

Яница Динева и Анастасия Калева дебютираха със съчетанията на обръч и на топка при жените на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку (Азрбайджан).

Двете националки не успяха да покажат потенциала си. Калева записа сбор от 49.600 точки (25.100 обръч и 24.500 топка), което я нарежда на временната 23-а позиция в многобоя. Възпитаничката на Филипа Филипова е 27-а на обръч и 23-а на топка.

Динева събра 46.800 (21.550 обръч и 25.250 топка) и временно се позиционира на 39-о място в многобоя. Грацията, водена от Бранимира Маркова, е 43-а на обръч и 18-а на топка.

Водач в квалификацията след първия ден е европейската шампионка Таисия Онофричук (Украйна) с 57.250 точки, следвана от Арина Ковшова (неутрален атлет) с 57.000 и София Рафаели (Италия) с 55.750.

Онофричук взе златото на обръч с оценка 30.150 точки, следвана от рускинята Арина Ковшова с 28.400 и Даря Вяренич (неутрален атлет) с 27.950.

На топка първа е Ковшова с 28.600, пред София Рафаели с 28.000 и Вера Туголукова (Кипър) с 27.250 точки.

Първите 16 в класирането от квалификацията (многобой - четири уреда) ще намерят място в Крос битките при жените, които ще се проведат в неделя - нов формат, който не оставя място за колебание и изисква максимум във всеки дуел.

Съдия за България при жените е Християна Тодорова, която днес заема място в панела за артистичност на съчетанията с обръч.

Два сребърни медала за България на Европейската купа за девойки по художествената гимнастика
#Яница Динева #Анастасия Калева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ