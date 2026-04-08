БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България спечели три бронзови медала от турнир по бокс в Баку

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Викторио Илиев, Семьон Болдирев и Кирил Георгиев донесоха отличията.

България спечели три бронзови медала от турнир по бокс в Баку
Снимка: Българска федерация по бокс
Слушай новината

Българските боксьори се отличиха с три медала от много силния международен турнир „Великият път на коприната“ в Баку (Азербайджан). Националите достигнаха до бронзови отличия в конкуренцията на над 120 боксьори от три континента.

На трето място в своите категории завършиха Викторио Илиев (65 кг), Семьон Болдирев (90 кг) и Кирил Георгиев (+90 кг). Малшанс споходи Ясен Радев (60 кг). Той приключи преждевременно участието си, след като получи тежка аркада и трябваше да се оттегли преди полуфиналите.

В Баку Българска федерация по бокс бе представена и от изпълнителния директор Светослав Сапунджиев. Той бе в ролята на технически делегат, квалифициран към European Boxing. Мария Каваклиева пък за пореден път се отличи с точни и навременни намеси в ролята на съдия на и край ринга.

„Великият път на коприната“ бе част от подготовката на националите ни преди Световната купа в Бразилия. Турнирът във Фоз до Игуасу ще се проведе от 20 до 26 април и е с голямо значение за трупане на актив за международната ранглиста по пътя към Игрите в Лос Анджелис 2028.

Съставът на България за Световната купа ще стане ясен следващата седмица. Националите ще отпътуват за Бразилия на 16 април.

Националният отбор на България по бокс ще вземе участие в престижния турнир "Великият път на коприната" в Баку
#Български национален отбор по бокс за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Пожар в колодрума на Олимпийския парк в Рио де Жанейро
Българските гимнастици готови за старта на Световната купа в Осиек
Чете се за: 01:20 мин.
БОК с участие в координационна среща за Младежките олимпийски игри в Дакар
Чете се за: 01:45 мин.
Сестри Стоеви започнаха уверено защитата на титлата си в Уелва
Чете се за: 01:12 мин.
Гледайте първия кръг от Световната купа по модерен петобой в Кайро в ефира на БНТ 3
Чете се за: 00:47 мин.
БНТ 3 излъчва финалите на Световната купа по прескачане на препятствия във Форт Уорт
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Чете се за: 02:12 мин.
Политика
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ