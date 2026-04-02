Националният отбор на България по бокс ще вземе участие в престижния турнир "Великият път на коприната" в Баку

Състезателите от националния отбор на България по бокс при мъжете ще премерят сили с над 120 представители на три континента на турнира "Великият път на коприната", съобщиха от Българската федерация по бокс.

Надпреварата в Баку стартира с участието на Викторио Илиев, който по-късно днес ще се изправи срещу грузинеца Лаша Ганидзе в категория до 65 килограма.

Съставът на България е воден от Валентин Поптолев, който залага предимно на млади таланти, всеки от които вече доказан на международната сцена и при мъжете.