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България стартира срещу Полша във втората седмица от Лигата на нациите за жени

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Спорт
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Селекцията на Марчело Абонданца излиза срещу Полша в първия си мач в Банкок (Тайланд) днес от 13:00 ч. б.в.

България стартира срещу Полша във втората седмица от Лигата на нациите за жени
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Волейболистките от женския национален отбор на България стартират участието си във втората седмица от Лигата на нациите. Воденият от Марчело Абонданца тим излиза срещу Полша в първия си мач в Банкок (Тайланд) днес от 13:00 ч. б.в.

"Лъвиците" заемат 16-а позиция във временното класиране, след като записаха една победа и три загуби в първата седмица на турнира.

Българките отстъпиха на Италия с 0:3 гейма на старта. Последва победа над Доминиканската република в три гейма, а след това инкасирахме загуба от домакина на група 2 на турнира Бразилия.

Срещу Турция националките взеха само гейм и не успяха да се преборят за повече.

Полша завърши първия уикенд на седма позиция - след три победи и една загуба и 7 точки.

Момичетата на Стефано Лаварини победи в пет гейма Белгия, след което надигра Чехия в три гейма. Третият успех - над Сърбия - с 3:2 гейма, не дойде лесно. Победната серия бе прекъсната от тима на Китай след резултат 1:3 гейма.

За турнира в Банкок има една промяна в състава на България. Мария Колева няма да продължи участието си заради проблеми с коляното. На нейно място в отбора се присъединява младата Виктория Нинова. Тя, заедно с Калина Венева и Дарина Нанева, е част от талантливото поколение, което през последните години донесе на България европейска и световна титла при подрастващите. Другата промяна е Мерелин Николова, която сменя Моника Кръстева на поста диагонал на разпределителя.

Утре националките ще играят срещу домакините от 16:30 часа, а следващият мач на България е срещу Канада на 19 юни от 16:30 часа. Последният двубой е срещу Украйна на 21 юни от 9:00 часа.

Полякините излизат срещу Украйна, Нидерландия и Канада - на 18, 20 и 21 юни.

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