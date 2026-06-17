България стартира срещу Полша във втората седмица от Лигата на нациите за жени

Волейболистките от женския национален отбор на България стартират участието си във втората седмица от Лигата на нациите. Воденият от Марчело Абонданца тим излиза срещу Полша в първия си мач в Банкок (Тайланд) днес от 13:00 ч. б.в.

"Лъвиците" заемат 16-а позиция във временното класиране, след като записаха една победа и три загуби в първата седмица на турнира.

Българките отстъпиха на Италия с 0:3 гейма на старта. Последва победа над Доминиканската република в три гейма, а след това инкасирахме загуба от домакина на група 2 на турнира Бразилия.

Срещу Турция националките взеха само гейм и не успяха да се преборят за повече.

Полша завърши първия уикенд на седма позиция - след три победи и една загуба и 7 точки.

Момичетата на Стефано Лаварини победи в пет гейма Белгия, след което надигра Чехия в три гейма. Третият успех - над Сърбия - с 3:2 гейма, не дойде лесно. Победната серия бе прекъсната от тима на Китай след резултат 1:3 гейма.

За турнира в Банкок има една промяна в състава на България. Мария Колева няма да продължи участието си заради проблеми с коляното. На нейно място в отбора се присъединява младата Виктория Нинова. Тя, заедно с Калина Венева и Дарина Нанева, е част от талантливото поколение, което през последните години донесе на България европейска и световна титла при подрастващите. Другата промяна е Мерелин Николова, която сменя Моника Кръстева на поста диагонал на разпределителя.

Утре националките ще играят срещу домакините от 16:30 часа, а следващият мач на България е срещу Канада на 19 юни от 16:30 часа. Последният двубой е срещу Украйна на 21 юни от 9:00 часа.

Полякините излизат срещу Украйна, Нидерландия и Канада - на 18, 20 и 21 юни.