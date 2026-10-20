БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румъния отново има редовно правителство
Чете се за: 01:00 мин.
Срив на част от облачните услуги на "Гугъл"...
Чете се за: 00:55 мин.
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради...
Чете се за: 00:50 мин.
Румен Радев: Американският самолет патрулира над Черно...
Чете се за: 03:22 мин.
Намерени са останки след атаката по „Челси-3“
Чете се за: 01:12 мин.
Велислава Петрова: Създава се усещане, че търговските...
Чете се за: 06:20 мин.
Двама души загинаха при катастрофа на пътя Пазарджик -...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България U15 спечели Турнира за развитие на УЕФА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Нашите момчета завършиха турнира с три победи, отбелязаха 13 гола и не допуснаха нито един

българия u15 спечели турнира развитие уефа
Слушай новината

Юношеският национален отбор на България до 15 години завърши по категоричен начин участието си в Турнира за развитие на УЕФА в Албена. В последния си двубой селекцията на Петър Карачоров победи Косово с 2:0 и зае първото място с три победи от три срещи и голова разлика 13:0. Турнирът се организира от БФС про програма на УЕФА, която има за цел да осигури максимално голям международен опит в най-ранна възласт за младите таланти, които все още не участват в Европейски квалификации.

И двете попадения срещу Косово паднаха през второто полувреме. Иван Пуцов откри резултата в 57-ата минута, а Михаил Тодоров се разписа в 86-ата, за да оформи крайното 2:0 и да затвърди успешното представяне на българския тим.

Младите национали от набор 2012 демонстрираха превъзходство и в трите си срещи в надпреварата. На старта България се наложи с 8:0 над Армения, след което последва успех с 3:0 срещу Молдова. С победата над Косово отборът завърши турнира без допуснат гол.

Надпреварата в Албена отбеляза първите международни мачове за това поколение български национали. Тимът съчета убедителните резултати с възможността да натрупа ценен опит срещу съперници от различни футболни школи - основна цел на програмата на УЕФА за развитие на детско-юношеския футбол.

Стартов състав на България: 1. Валентин Илиев (В), 3. Димитър Сираков, 5. Александър Илиев, 6. Велислав Асенов, 7. Максим Даскалов (К), 8. Марк Михайлов, 9. Иван Пуцов, 10. Иван Иванов, 15. Никола Петров, 16. Кирил Стоичков, 20. Никола Владимиров.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
1
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
2
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко Търново“
3
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко...
В деня на св. Иван Рилски: Връчват приза "Лекар на годината"
4
В деня на св. Иван Рилски: Връчват приза "Лекар на годината"
Заподозрените за палежа на антени „Старлинк“ край София са родени Германия
5
Заподозрените за палежа на антени „Старлинк“ край София...
СПЕЦИАЛНО: Италия отблизо – кой печели от протестите?
6
СПЕЦИАЛНО: Италия отблизо – кой печели от протестите?

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
3
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
4
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Европейски футбол

Ерик тен Хааг: Кристиано Роналдо предаде мен и Манчестър Юнайтед
Ерик тен Хааг: Кристиано Роналдо предаде мен и Манчестър Юнайтед
Манчестър Сити може да прекара два сезона в Чемпиъншип Манчестър Сити може да прекара два сезона в Чемпиъншип
Чете се за: 02:55 мин.
Кристиано Роналдо получи 30 дни наказание от Португалската футболна федерация Кристиано Роналдо получи 30 дни наказание от Португалската футболна федерация
Чете се за: 01:57 мин.
Тотнъм спечели домакинството си на Ковънтри за първи шампионатен успех Тотнъм спечели домакинството си на Ковънтри за първи шампионатен успех
Чете се за: 02:02 мин.
Жозе Моуриньо за ситуацията с Арда Гюлер: Никой не успя да ми покаже, че това, за което говорят, се е случило Жозе Моуриньо за ситуацията с Арда Гюлер: Никой не успя да ми покаже, че това, за което говорят, се е случило
Чете се за: 02:20 мин.
Килиан Мбапе: Всеки, който си мисли, че съм перфектен, очевидно няма телевизор Килиан Мбапе: Всеки, който си мисли, че съм перфектен, очевидно няма телевизор
Чете се за: 05:50 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Американският самолет патрулира над Черно море за разузнаване и засичане на рискове
Румен Радев: Американският самолет патрулира над Черно море за...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Самолетът "Посейдон" ще изпълнява мисии докато е необходимо, информацията от него отива в НАТО Димитър Стоянов: Самолетът "Посейдон" ще изпълнява мисии докато е необходимо, информацията от него отива в НАТО
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Румъния отново има редовно правителство Румъния отново има редовно правителство
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Срив на част от облачните услуги на "Гугъл" предизвика неудобства за потребителите в Европа Срив на част от облачните услуги на "Гугъл" предизвика неудобства за потребителите в Европа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
ЦИК: 6 590 000 души имат право на глас за вота в неделя
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Намерени са останки след атаката по „Челси-3“
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Оранжев код: Бурята "Адам" застрашава източното...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ