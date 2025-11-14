БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
България в Топ 8 на отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на световното в Кайро

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Най-доброто индивидуално класиране бе дело на Антоанета Костадинова.

антоанета костадинова класира финала пистолет европейското първенство спортна стрелба хърватия
Трите български представителки не успя да влязат във финала на дисциплината 25 метра пистолет за жени на световното първенство по спортна стрелба в Кайро, Египет.

Най-добро класиране записа олимпийската вицешампионка от Токио 2020 Антоанета Костадинова, която завърши на 23-о място с 581 точки. Нейната съотборничка в Светкавица (Търговище) Мирослава Минчева остана на 32-о място с 578 точки, а третата българка в дисциплината - Лидия Ненчева, е 45-а с 576 точки.

Световна шампионка стана корейката Джин Ян с 40 точки във финала.

В отборното класиране България зае осмо място със сбор от 1735 точки.

На пушка от положение легнал Антон Ризов се класира на 21-о място с 623.2 точки.

#световно първенство по спортна стрелба #Лидия Ненчева # Антоанета Костадинова #Мирослава Минчева #Спортна стрелба #Антон Ризов

