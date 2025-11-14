България в Топ 8 на отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на световното в Кайро

Трите български представителки не успя да влязат във финала на дисциплината 25 метра пистолет за жени на световното първенство по спортна стрелба в Кайро, Египет.

Най-добро класиране записа олимпийската вицешампионка от Токио 2020 Антоанета Костадинова, която завърши на 23-о място с 581 точки. Нейната съотборничка в Светкавица (Търговище) Мирослава Минчева остана на 32-о място с 578 точки, а третата българка в дисциплината - Лидия Ненчева, е 45-а с 576 точки.

Световна шампионка стана корейката Джин Ян с 40 точки във финала.

В отборното класиране България зае осмо място със сбор от 1735 точки.

На пушка от положение легнал Антон Ризов се класира на 21-о място с 623.2 точки.