България загуби втория си двубой на световното по волейбол до 21 г. след тайбрек срещу Чили

Националният отбор на България по волейбол за жени под 21 години загуби третия си мач от група Д на световното първенство в Сурабая (Индонезия). Селекцията на Драган Нешич отстъпи в драматичен двубой срещу Чили с 2:3 (24:26, 25:19, 25:22, 14:25, 10:15).

Латиноамериканският състав започна по-добре в началото на срещата, като поведе с 2:0, но България бързо установи превъзходство и направи обрат при 8:4. Последва нов спад на тима на Драган Нешич и ново равенство - 9:9. След това се игра при разменено надмощие, като родният тим все пак стигна първи до геймбол при 24:23, но следващите три точки бяха за съперника, който си осигури водачеството след 26:24.

Вторият гейм започна равностойно до 6:6, когато "лъвиците" започнаха да трупат аванс след малки серии от точки. Стигна се до 11:6 и до 23:15, преди отборът да изравни резултата в геймовете след 25:19.

През обрати мина и третата част. В нея южноамериканките поведоха първи, но двата тима стигнаха до няколко равенства - през 6:6 и 11:11. България взе надежден аванс при 21:17, но последваха четири поредни точки за Чили и ново равенство. Последваха добри разигравания и блокада за "лъвиците", довели до 24:21. В крайна сметка родният състав поведе след 25:22 и успешна последна атака на капитана Виктория Коева.

Четвъртият гейм не започна добре за българския тим, който изоставаше с 2:6. Драган Нешич поиска прекъсване, но това не подобри много нещата и се стигна до 4:10 и 5:13, което накара селекционерът на България да мисли за тайбрек, като съхрани силите на някои от основите си състезателки, като на полето влезе и Дияна Борисова. Чили стигна до тайбрек след убедителното 25:14.

Първата точка в тайбрека бе за България след тройна блокада. Бързо се стигна до обрат за Чили след атака в аут. Нова блокада на Дудова донесе равенството. Родният тим дръпна с две точки при 6:4 след мощна атака на Дудова и съперникът взе прекъсване. Последваха четири поредни точки за Чили и смяна на полетата при 6:8. Латиноамериканките направиха голяма крачка към успеха при 11:8, което предизвика последното прекъсване на Нешич. Последва дълго разиграване при 10:11, спечелено от чилийките. До края всички точки бяха в полза на Чили и 10:15.

Ива Дудова бе най-резултатна за България с 25 точки, Виктория Димитрова добави 13, а Виктория Коева - 11. За Чили с 28 завърши Доминга Айлвин, а капитанът Петра Шварцман отбеляза 24.

Българките са на трето място в групата с 4 точки, след като загубиха първата си среща на Мондиала от Бразилия с 0:3, а във втория нашите състезателки надиграха Тунис с 3:0.

В следващите си срещи от груповата фаза България се изправя срещу Япония на 11 август, ден след това "лъвиците" играят с Тайланд.