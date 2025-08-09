БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ЗАПАЗЕНИ

България загуби втория си двубой на световното по волейбол до 21 г. след тайбрек срещу Чили

Спорт
В следващите си срещи от груповата фаза България се изправя срещу Япония на 11 август, ден след това "лъвиците" играят с Тайланд.

Български национален отбор по волейбол за жени до 21 г.
Снимка: volleyballworld.com
Националният отбор на България по волейбол за жени под 21 години загуби третия си мач от група Д на световното първенство в Сурабая (Индонезия). Селекцията на Драган Нешич отстъпи в драматичен двубой срещу Чили с 2:3 (24:26, 25:19, 25:22, 14:25, 10:15).

Латиноамериканският състав започна по-добре в началото на срещата, като поведе с 2:0, но България бързо установи превъзходство и направи обрат при 8:4. Последва нов спад на тима на Драган Нешич и ново равенство - 9:9. След това се игра при разменено надмощие, като родният тим все пак стигна първи до геймбол при 24:23, но следващите три точки бяха за съперника, който си осигури водачеството след 26:24.

Вторият гейм започна равностойно до 6:6, когато "лъвиците" започнаха да трупат аванс след малки серии от точки. Стигна се до 11:6 и до 23:15, преди отборът да изравни резултата в геймовете след 25:19.

През обрати мина и третата част. В нея южноамериканките поведоха първи, но двата тима стигнаха до няколко равенства - през 6:6 и 11:11. България взе надежден аванс при 21:17, но последваха четири поредни точки за Чили и ново равенство. Последваха добри разигравания и блокада за "лъвиците", довели до 24:21. В крайна сметка родният състав поведе след 25:22 и успешна последна атака на капитана Виктория Коева.

Четвъртият гейм не започна добре за българския тим, който изоставаше с 2:6. Драган Нешич поиска прекъсване, но това не подобри много нещата и се стигна до 4:10 и 5:13, което накара селекционерът на България да мисли за тайбрек, като съхрани силите на някои от основите си състезателки, като на полето влезе и Дияна Борисова. Чили стигна до тайбрек след убедителното 25:14.

Първата точка в тайбрека бе за България след тройна блокада. Бързо се стигна до обрат за Чили след атака в аут. Нова блокада на Дудова донесе равенството. Родният тим дръпна с две точки при 6:4 след мощна атака на Дудова и съперникът взе прекъсване. Последваха четири поредни точки за Чили и смяна на полетата при 6:8. Латиноамериканките направиха голяма крачка към успеха при 11:8, което предизвика последното прекъсване на Нешич. Последва дълго разиграване при 10:11, спечелено от чилийките. До края всички точки бяха в полза на Чили и 10:15.

Ива Дудова бе най-резултатна за България с 25 точки, Виктория Димитрова добави 13, а Виктория Коева - 11. За Чили с 28 завърши Доминга Айлвин, а капитанът Петра Шварцман отбеляза 24.

Българките са на трето място в групата с 4 точки, след като загубиха първата си среща на Мондиала от Бразилия с 0:3, а във втория нашите състезателки надиграха Тунис с 3:0.

В следващите си срещи от груповата фаза България се изправя срещу Япония на 11 август, ден след това "лъвиците" играят с Тайланд.

