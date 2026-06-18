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България започна с победа на турнира „Усти над Лабем“ в Чехия

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Спорт
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Сами Халил се класира за полуфиналите след убедителен успех над германеца Тимон Вундерлих, а още двама национали излизат на ринга по-късно днес

България започна с победа на турнира „Усти над Лабем“ в Чехия

Българският национален отбор по бокс стартира успешно участието си на международния турнир „Усти над Лабем“ в Чехия. Първата победа за страната ни донесе Сами Халил, който се класира за полуфиналите в категория до 75 килограма.

Националът ни показа солидна игра срещу германеца Тимон Вундерлих и заслужено спечели с единодушно съдийско решение. Така Халил си осигури място сред най-добрите четирима в категорията и ще боксира за място на финала.

В полуфиналния двубой българинът ще се изправи срещу представителя на Унгария Филип Акилов.

Програмата за България на турнира продължава и по-късно днес с още две срещи. Около 19:30 часа Роселин Бачевски ще се качи на ринга в категория до 90 килограма срещу унгареца Левенте Киш.

Малко след това Йордан Морехон ще представя страната ни в категория над 90 килограма, където негов съперник ще бъде австриецът Ахмед Хагаг.

Българските боксьори преследват нови успехи в престижната надпревара, която традиционно събира едни от най-силните състезатели в Европа.

#международен боксов турнир в Чехия

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