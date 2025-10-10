БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България завоюва отборна световна титла по таекуондо в Йезоло

Спорт
Националните таеуондисти вече спечелиха осем медала.

България завоюва отборна световна титла по таекуондо в Йезоло
Снимка: Българска федерация по Таекуон-До ITF
Слушай новината

Националите на България спечелиха златото на световното първенство по таекуондо ITF в отборната надпревара на специална техника за мъже.

До момента на шампионата в италианския град Йезоло българските таекуондисти вече спечелиха осем медала.

Освен титлата в отборно специална техника при мъжете, сребърни медали завоюваха Арно Лачовски на спаринг юноши младша възраст до 55 килограма, Димитър Величков на спаринг юноши младша възраст до 70 килограма и Катерина Бейчева на сулово чупене при жените.

Иван Велев на спаринг юноши младша възраст до 60 килограма, Борислав Попов на спаринг юноши младша възраст до 65 килограма, Александър Георгиев на спаринг юноши младша възраст до 55 килограма и отборно специална техника при юношите старша възраст взеха бронзови отличия.

#таекуондо

